У Казані затримали редакторку регіональної служби Радіо Свобода

У Казані, столиці Республіки Татарстан, 18 жовтня затримали редакторку Татаро-башкирської служби Радіо Вільна Європа Алсу Курмашеву, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Idel.Реалии».

Відомо, що Курмашеву підозрюють у відмові зареєструватися так званим «інформаційним агентом» – за частиною 3 статті 330.1 Кримінального кодексу РФ («Невиконання встановленого законодавством РФ обов’язків за поданням до уповноваженого органу документів, необхідних для включення до реєстру іноземних агентів, вчинене особою, яка здійснює цілеспрямований збір відомостей у галузі військової, військово-технічної діяльності РФ, які є при їх отриманні іноземними джерелами може бути використані проти безпеки РФ»).

На думку Слідчого комітету Росії, Курмашева нібито мала надати відповідні документи для включення її до реєстру «іноземних агентів». Водночас, Міністерство юстиції Росії «за своєю ініціативою не включало журналістку до реєстру».

Зокрема, за версією російського слідства, у вересні 2022 року Курмашева нібито отримала дані про мобілізованих викладачів одного з вишів у Татарстані «з метою підготовки альтернативних аналітичних матеріалів» та передачі їх «профільним міжнародним інстанціям та проведення інформаційних кампаній, що дискредитують Росію».

Курмашевій загрожує позбавлення волі терміном до п’яти років.

Найближчим часом їй оберуть запобіжний захід, уточнили журналісти проєкту Радіо Свобода «Idel.Реалии».

Редакція Радіо Вільна Європа закликала звільнити редактора Татаро-башкирської служби Алсу Курмашеву.