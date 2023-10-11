ООН визнала затримання журналіста Ігоря Лосіка порушенням міжнародного права

Робоча група ООН зі свавільних затримань визнала, що уряд Білорусі порушив міжнародне право в частині прав людини, ув’язнивши журналіста Ігоря Лосіка.

Відповідаючи на звернення правозахисної організації Freedom Now і міжнародної юридичної фірми Dechert LLP до суду, ООН дійшла висновку, що «арешт і затримання пана Лосіка ґрунтувалися виключно на його журналістській діяльності та реалізації ним свободи слова».

«Ми вітаємо рішення робочої групи… На жаль, Ігор лише один із багатьох журналістів у вʼязниці в країні, яка неодноразово використовувала судову систему для покарання за інакомислення. Ми закликаємо уряд виконати рішення Робочої групи та негайно звільнити Лосіка», – сказав юридичний офіцер Freedom Now Адам Ледмат.

До арешту Ігор Лосік працював консультантом білоруської служби Радіо Свобода та керував інформаційним телеграм-каналом «Білорусь головного мозку». Під час президентських виборів у Білорусі у 2020 році це був другий за популярністю Telegram-канал у країні.

25 червня 2020 року Лосік був заарештований і спочатку звинувачений у «порушенні громадського порядку» за нібито використання каналу для масових заворушень напередодні виборів. Під час затримання Лосіка тримали без зв’язку з зовнішнім світом і, як повідомляється, під загрозою фізичної розправи, а також тиснули на нього та його сім’ю, щоб вони зізналися у звинуваченнях.

Звільнити Лосіка закликали Держдепартамент, Гельсінська комісія США, Комісія Тома Лантаса з прав людини, Агенція США з глобальних медіа та інші.

У січні 2023 року суд у Білорусі засудив дружину Лосіка Дарʼю до двох років колонії за звинуваченням у «сприянні екстремістській діяльності». Політично вмотивовані звинувачення повʼязані зі спробами Дарʼї клопотати про звільнення чоловіка. Євросоюз назвав вирок «ганебним».