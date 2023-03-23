38 країн закликали ОБСЄ дослідити ситуацію з правами людини в Білорусі – Держдеп США

Сполучені Штати та 37 інших країн задіяли «Московський механізм» ОБСЄ для створення експертної місії з вивчення «жахливого та тривалого погіршення ситуації з правами людини в Білорусі» – про це 23 березня повідомив Державний департамент США.

«Цей заклик став результатом звіту Місії Московського механізму ОБСЄ від листопада 2020 року, в якому задокументовано систематичні порушення прав людини режимом Лукашенка до, під час і після фальсифікованих президентських виборів 9 серпня 2020 року», – йдеться в повідомленні.

Попередній звіт закликав режим Лукашенка організувати нові президентські вибори на основі міжнародних стандартів, звільнити затриманих і співпрацювати з опозицією та громадянським суспільством.

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Новий запит, як очікують у США, створить експертну місію для вивчення ситуації з правами людини в Білорусі та подальшого збору доказів репресій режиму Лукашенка проти білоруського суспільства з 2020 року. Крім того, місія має вивчити допомогу офіційного Мінська Росії в війні проти України.

«Експертна місія матиме мандат на оцінку дотримання Білоруссю зобов’язань перед ОБСЄ та на те, як дії режиму Лукашенка могли негативно вплинути на громадянське суспільство Білорусі, свободу преси, верховенство права та здатність демократичних процесів та інститутів функціонувати», – додає пресслужба зовнішньополітичного відомства США.

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Державний департамент закликав владу Білорусі «співпрацювати з експертною місією та сприяти її роботі».

США, держави ЄС і низка інших країн після виборів у Білорусі у серпні 2020 року не визнали легітимно обраним на них головою держави Олександра Лукашенка. Проти нього і його оточення запровадили санкції. Режим Лукашенка звинувачують у грубих порушеннях прав людини і переслідуванні опозиції.