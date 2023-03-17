Білорусь: керівників порталу TUT.by засудили до тривалих термінів

Суд у Білорусі засудив до тривалих термінів ув'язнення колишню головну редакторку видання TUT.by Марину Золотову та директорку компанії «Тут Бай Медіа» Людмилу Чекіну. Про це пише правозахисний центр «Вясна».

Марину Золотову та Людмилу Чекіну визнали винними за кількома статтями Кримінального кодексу, у тому числі у поширенні матеріалів із публічними закликами до захоплення державної влади та розпалювання ворожнечі. Чекіну також визнали винною в ухиленні від сплати податків. Їх засудили до 12 років увʼязнення кожну. Справа розглядалася у закритому режимі.

Сайт TUT.by до 2020 року був найпопулярнішим незалежним новинним виданням Білорусі. Він активно висвітлював масові протести проти Олександра Лукашенка, які розпочалися в серпні після президентських виборів. Незабаром після розгрому протестів сайт було заблоковано, а проти керівників TUT.by порушили кримінальну справу. Згодом сайт визнали екстремістським. Наразі він не працює, частина журналістів відкрила новий проєкт Zerkalo.io.

Раніше в Білорусі до тривалих термінів увʼязнення заочно були засуджені опозиційні лідери, які живуть зараз за кордоном, у тому числі Світлана Тихановська і члени опозиційної Координаційної ради.