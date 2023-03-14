Кремль, ймовірно, продовжить використовувати Лукашенка для поглиблення співпраці з Іраном – ISW

Кремль, ймовірно, продовжить використовувати вплив Олександра Лукашенка для поглиблення співпраці з Іраном, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Лукашенко 13 березня в Тегерані зустрівся з офіційними особами Ірану для розширення двосторонньої співпраці та сприяння зменшенню впливу санкцій. Іранські державні ЗМІ повідомили, що Лукашенко зустрівся з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі, верховним лідером Алі Хаменеї та першим віцепрезидентом Мохаммадом Мохбером. Раїсі й Лукашенко підписали вісім угод про співпрацю у сферах всебічного співробітництва, торгівлі, транспорту, сільського господарства і культури та відзначили, що Білорусь й Іран у 2022 році втричі збільшили двосторонню торгівлю порівняно з 2021 роком», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що Лукашенко часто діяв як васал Кремля під час останніх поїздок за кордон, і його візит до Тегерана, ймовірно, є складовою «ширших зусиль Кремля забезпечити подальшу підтримку Ірану в умовах міжнародних санкцій».

В ISW згадали, що 11 березня державні ЗМІ Ірану оголосили, що Тегеран завершив угоду щодо купівлі бойових літаків Су-35 у Росії, «що свідчить про те, що військові, політичні й економічні угоди між Тегераном і Москвою продовжують виявлятися взаємовигідними для обох сторін».

Авторитарний лідер Білорусі, близький соратник президента Росії Володимира Путіна, зустрівся в Тегерані 13 березня з президентом Ібрагімом Раїсі. За повідомленнями білоруських державних ЗМІ, Лукашенко і Раїсі «підписали дорожню карту всебічної співпраці між країнами на 2023–2026 роки».

У Державному департаменті США заявили, що візит Олександра Лукашенка до Ірану є «в певному сенсі продовженням поглиблення відносин між Іраном і Росією».

Білорусь не є прямим учасником розв’язаної Росією війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку Росії. У лютому минулого року влада Білорусі дозволила російським військам увійти в Україну через білоруську територію.

Від початку повномасштабної війни Іран зміцнив свої зв’язки з російською армією, включаючи поставки бойових безпілотників військам РФ.