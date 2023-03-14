У ЗСУ кажуть, що ударних сил для повторного наступу на Україну з території Білорусі наразі немає

У Збройних силах наразі не фіксують жодних ознак того, що на території Білорусі є сили, які б могли здійснити новий наступ на Україну, заявив в ефірі проєкту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін.

«На даний час ми майже нічого не фіксуємо. Ми фіксуємо лише підготовку російських військових, фіксуємо розгортання таборів для військовослужбовців, які мають прибути в майбутньому, теж, напевно, мобілізовані. Або, ті, що були виведені зі складу сил, що зараз виконують завдання проти нашої країни. І там вони будуть відновлюватися. На даний час ударних угрупувань, які могли б зробити повторний наступ на Україну, зараз немає на території Білорусі», – сказав Силкін.

Він зазначив, що у порівнянні з лютим, динаміка на білоруськоо-українському кордоні змінилася, тому що змінилася кількість присутніх російських військових на території Білорусі.

«На цей момент на території Білорусі налічується близько 4 тисячі російських військових. Практично усі вони знаходяться там на відновленні або на підтриманні своєї боєздатності. Тобто більшість з них – це мобілізовані, які на полігонах завдяки допомозі досвідчених білоруських інструкторів вивчають військову справу та готуються до відправки на схід або південь України», – розповів Євген Силкін.

Українська влада та західні розвідки не бачать ознак того, що Білорусь наразі готується вступити у війну, але не відкидають такий ризик.

Білорусь не є прямим учасником розв’язаної Росією війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку Росії. У лютому минулого року влада Білорусі дозволила російським військам увійти в Україну через білоруську територію.