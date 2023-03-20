Білоруський блогер Ігор Лосік намагався вчинити суїцид у колонії – правозахисники

Адміністратор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку» та медіаконсультант білоруської служби Радіо Свобода Ігор Лосік оголосив голодування через переміщення його до штрафного ізолятора, після чого порізав руки та шию, повідомляє правозахисний центр «Вясна» з посиланням на кілька джерел. За даними правозахисників, Лосіка вдалося врятувати, зараз він перебуває у медсанчастині.

Як стало відомо білоруській службі Радіо Свобода, батьки Лосіка вже місяць не отримували листів. Востаннє адвокат зустрічався з Ігорем у колонії в середині лютого. 10 днів тому його до підзахисного не пустили, бо нібито політвʼязень не написав заздалегідь заяву на зустріч із адвокатом і на той час нібито перебував на роботі, від якої відривати увʼязнених не можна. Тоді адвокату повідомили, що Ігор працює, з ним усе гаразд і йому передадуть, щоб він написав листа батькам.

У звʼязку з повідомленнями про спробу суїциду батько Ігоря та його адвокат збираються їхати до колонії в Новополоцьку, щоб на місці зʼясувати всі обставини. Олександр Лосік сподівається, що йому дозволять зустрітися із сином, як дозволили батькові Марії Колеснікової зустрітися з нею у лікарні.

21 березня виповнюється 1000 днів відтоді, як Ігор Лосік перебуває в увʼязненні. Цього ж дня у Верховному суді Мінська розглядатимуть апеляцію на вирок його дружині Дар'ї Лосік.

У грудні 2021 року Ігоря Лосіка було засуджено на 15 років колонії посиленого режиму. Його затримали 25 червня 2020 року. Спочатку проти нього порушили кримінальну справу за статтею 342 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (організація та підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активну участь у них). 15 грудня йому висунули нове звинувачення за статтями 13 («Приготування до злочину») та частини 2 статті 293 («Масові заворушення»).

На знак протесту проти висунутих йому звинувачень Лосік оголошував сухе голодування, але через 40 днів за станом здоровʼя був змушений його припинити. Взимку 2020 року він також намагався порізати собі руки, протестуючи проти несправедливих звинувачень. На знак солідарності із чоловіком його дружина Дарина також тримала голодування.

Керівники Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода неодноразово вимагали від білоруської влади припинити справу проти блогера та відпустити його на волю.

Після вироку чоловікові дружина Лосіка Дар'я звернулася до Лукашенка, звинувативши його у боягузтві.

У жовтні 2022 року силовики затримали і Дарʼю. До неї прийшли з обшуком, коли вона з дочкою ще спала. У січні 2023 року Дарʼю Лосік засудили до двох років колонії за звинуваченням у сприянні екстремістській діяльності (частина 1 статті 361-4 Кримінального кодексу Республіки Білорусь) – за те, що вона дала інтервʼю телеканалу «Белсат», визнаному «екстремістським формуванням».