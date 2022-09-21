Білорусь: журналіста Радіо Свобода Груздиловича звільнили, він виїхав до Литви

Журналіст Радіо Свобода Олег Груздилович, ув’язнений у Білорусі, 21 вересня вийшов на волю, повідомляє білоруська служба.

63-річний Груздилович, якого засудили на півтора роки колонії, утримувався в колонії №15 у Могильові. Він провів за ґратами майже дев’ять місяців.

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Олега Груздиловича звільнили за процедурою амністії. Він розповів, що підписав клопотання, але провину не визнав. Після звільнення Олег разом із дружиною Мар’яною поїхав до Литви.

В ув’язненні залишаються журналісти Радіо Свабода Андрій Кузнечик та Ігор Лосік.

«У Олега вкрали час, поки він був несправедливо ув’язнений, який він і його сім’я ніколи не повернуть, і я дуже радий, що тепер він возз’єднається зі своєю дружиною та іншими близькими. Я вдячний представникам міжнародної та правозахисної спільноти за постійну підтримку у справі Олега, але наша робота не завершена. Ігор Лосік та Андрій Кузнечик також мають бути негайно звільнені», – сказав президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай.

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На нещодавній нараді очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко запропонував розглянути проект амністії ув’язнених до Дня народної єдності, додавши, що «це допустимо лише для тих, хто цього дійсно заслуговує». Проте законопроєкт про амністію досі не потрапив до Палати представників.

Журналіст Білоруської служби Олег Груздилович був затриманий в грудні 2021 року. Його звинуватили в «організації і підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок, або активній участі в них».

В березні 2022 року Груздиловича засудили до півтора року колонії за «участь» у масових акціях протесту, які він висвітлював.