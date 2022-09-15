Президент Радіо Свобода відреагував на рішення суду у справі нападу на журналістів в «Укрексімбанку»

Рішення Голосіївського районного суду Києва у справі нападу на журналістів «Схем» Кирила Овсяного й Олександра Мазура в «Укрексімбанку» «не повністю відповідає повазі до вільної преси», заявив президент Радіо Свобода Джеймі Флай.

«Українці захищають свої демократичні цінності на передовій російської війни, але рішення районного суду не повністю відповідає повазі до вільної преси, – сказав Джеймі Флай. – Хоча я вітаю обвинувальний вирок, справжнє правосуддя для Кирила Овсяного й Олександра Мазура вимагало більшого, аніж просто «ляпасу по руках».

У справі нападу на журналістів «Схем» Кирила Овсяного та Олександра Мазура в «Укрексімбанку» Голосіївський районний суд Києва 14 вересня визнав винуватими колишніх голову правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки «Укрексімбанку» Олега Осіпова і призначив кожному штраф.

Суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Дідик зачитав вирок, згідно з яким Євгена Мецгера визнали винуватим за ч.1 та ч.3 статті 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища») та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади.

Так само винуватими суд визнав колишніх директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова. Обох – за ч.1 та ч.2 статті 171 та ч.1 статті 126 («Побої та мордування»). І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.

Призначити саме таке покарання – у вигляді штрафу та без позбавлення права займати посади – суд просили державні обвинувачі (прокурори).

Адвокат журналістів Анатолій Попов, коментуючи рішення, зазначив, що суд «фактично виніс вирок у межах того, що просила прокуратура».

Тим часом, потерпілі оскаржують безпідставне, на їхню думку, закриття кримінального провадження за найтяжчою, 146 статтею ККУ («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»), яка передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

4 жовтня 2021 року під час інтерв’ю з Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

7 жовтня «Схеми» опублікували матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку». Згодом було звільнено Пікалова, Тельбізова та Осіпова.

Раніше, під час судового розгляду справи нападу на журналістів, і Мецгер, і Тельбізов, і Осіпов заявляли, що не вважають себе винуватими. Тельбізов підкреслював, що виконував свої обов’язки і нічого не порушував. Мецгер зазначав, що не давав ніяких вказівок відносно журналістів і що його начебто провокували. Осіпов пояснював, що його нібито не було в приміщенні під час інциденту.

Також обвинуваченим у справі нападу проходить директор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов, однак він був мобілізований. Щодо нього суд винесе рішення пізніше.