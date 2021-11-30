Напад на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку»: обвинувачені не визнають своєї провини

У столичному Голосіївському районному суді у вівторок завершилося підготовче засідання у справі нападу на знімальну групу програми «Схеми»(проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

Обвинувачені у нападі на журналістів «Схем» ексголова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер, ексдиректор департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалов, колишній директор департаменту банківської безпеки установи Ігор Тельбізов та начальник управління внутрішньої безпеки «Укрексімбанку» Олег Осіпов не визнають своєї провини.

Про це вони заявили після оголошення обвинувального акту прокуроркою. Дії колишнього голови правління банку Євгена Мецгера та його прессекретаря кваліфікують за статтею 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища»).

Дії Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова кваліфікували за двома кримінальними статтями: за тією ж 171 та 121 («Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень».

4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

7 жовтня «Схеми» опублікували матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку». Згодом було звільнено Пікалова, Тельбізова та Осіпова.

29 листопада, під час першого підготовчого засідання, суд відхилив клопотання адвоката журналістів Радіо Свобода Кирила Овсяного та Олександра Мазура про відвід старшого групи прокурорів Дмитра Люшненка. На думку представника журналістів, той порушував права потерпілих. Зокрема, не долучив до справи оригінали відео та аудіо матеріалів, не дав потерпілим ознайомитися з матеріалами досудового розслідування, неналежно повідомив про суть висунутих підозр щодо підозрюваних, про обрання їм запобіжних заходів та про закінчення досудового слідства. Він також невчасно і з помилками надіслав потерпілим повістки, що завадило їм ознайомитися зі справою до передачі в суд.

За словами адвоката, потерпілих також позбавили можливості своєчасно оскаржити безпідставне закриття кримінального провадження за найтяжчою, 146 статтею Кримінального кодексу («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»), яка карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. Захист журналістів «Схем» оскаржив це рішення.

Суддя Дідик також відхилив клопотання захисника, який представляє обвинуваченого Євгена Мецгера, ексголову правління «Укрексімбанку». На минулому засіданні адвокат просив повернути справу прокурору, оскільки вона, на його думку, була сформована з порушеннями.

Суддя закрив підготовче засідання та призначив початок розгляду справи по суті на 24 грудня.