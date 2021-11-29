Напад на журналістів «Схем» в «Укрексімбанку»: у суді відбулося перше підготовче засідання

У столичному Голосіївському районному суді відбулося перше підготовче засідання у справі нападу на знімальну групу програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

До суду з’явилися всі четверо обвинувачених – колишній голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер, ексдиректор департаменту інформаційної політики банку Володимир Пікалов, колишній директор департаменту банківської безпеки установи Ігор Тельбізов та ексначальник управління внутрішньої безпеки банку Олег Осіпов.

Адвокат журналістів Радіо Свобода Кирила Овсяного й Олександра Мазура подав клопотання про відвід старшого групи прокурорів Дмитра Люшненка, заявивши про «обґрунтовані сумніви у його неупередженості».

На думку представника журналістів, той порушував права потерпілих. Зокрема, не долучив до справи оригінали відео й аудіо матеріалів, не дав потерпілим ознайомитися з матеріалами досудового розслідування, неналежно повідомив про суть висунутих підозр щодо підозрюваних, про обрання їм запобіжних заходів та про закінчення досудового слідства. Він також невчасно і з помилками надіслав потерпілим повістки, що завадило їм ознайомитися зі справою до передачі в суд.

За словами адвоката, потерпілих також позбавили можливості своєчасно оскаржити безпідставне закриття кримінального провадження за найтяжчою, 146 статтею Кримінального кодексу («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»), яка карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. Захист журналістів «Схем» оскаржив це рішення.

«146-а стаття була закрита прокурором у такий «утаємничений спосіб». Після того, як ним було відмовлено у задоволенні клопотання про вилучення камер і відповідно флешок, на які було зроблено відеозаписи. Прокурор для себе вирішив, що він вичерпав можливості доведення вини обвинувачених, на той момент Мецгера і Пікалова, у тому, що було безпідставне утримання журналістів в приміщенні голови правління «Укрексімбанку», – сказав представник потерпілих.

Суддя Дідик відхилив клопотання представника журналістів про відвід старшого прокурора, зокрема, тому що на цій стадії заява не підлягає задоволенню.

Свою незгоду з діями прокурора Люшненка також висловили представники обвинувачених. Адвокат колишнього голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера подав клопотання про повернення обвинувального акту прокурору для усунення помилок.

Наступне судове засідання у справі відбудеться 30 листопада.

4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

7 жовтня «Схеми» опублікували матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку». Згодом було звільнено Пікалова, Тельбізова та Осіпова.

Дії колишнього голови правління банку Євгена Мецгера та його прессекретаря кваліфікують за статтею 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища»).

Дії Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова кваліфікували за двома кримінальними статтями: за тією ж 171 та 121 («Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень»).

У процесі підготовки обвинувального акту з нього зникла найтяжча, 146 стаття Кримінального кодексу («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»), яка карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. Захист журналістів «Схем» заявив, що оскаржуватиме це рішення.