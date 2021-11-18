В «Укрексімбанку» кажуть, що мали застереження щодо видачі кредиту, який став предметом розслідування «Схем»

У департаменту банківської безпеки та управління ризиків «Укрексімбанку» були застереження щодо видачі великого валютного кредиту на купівлю ТРЦ Sky Mall напередодні ухвалення рішення банку. Про це розповів під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики член Наглядової ради «Укрексімбанку» Юрій Терентьєв.

Цей кредит був предметом розслідування «Схем», і запитання про нього викликали агресивну реакцію керівника державної фінансової установи Євгена Мецгера, яка переросла в напад на журналістів. Розслідування журналістів виявило, що позичальник – бізнесмен Сергій Брюховецький – є власником компанії на окупованій території у Горлівці, зареєстрованій за законодавством окупантів, яка веде там господарську діяльність і, сплачуючи податки, фінансує угруповання «ДНР».

17 листопада Юрій Терентьєв повідомив членам парламентського комітету, що перший висновок служби безпеки банку для кредитного комітету, який ухвалював рішення про видачу кредиту в 60 мільйонів доларів компаніям Брюховецького «Оптова мережа» та «Славіан» на купівлю столичного ТРЦ Sky Mall, містив певні застереження.

«Підприємство «Славіан» має невелику кредитну історію, тобто, важко оцінити ділову репутацію цього підприємства... Другим питанням було те, що існувала кримінальна справа і, відповідно, всі обставини, пов’язані з цією кримінальною справою, були зазначені як ризики. Управління ризиків також ставило питання до цієї транзакції щодо того, чи достатньо вжито заходів, щоб пересвідчитись, що пан Брюховецький є належним бенефіціарним власником», – сказав Терентьєв.

Член Наглядової ради банку додав, що при наступному розгляді на кредитному комітеті «в ході колегіального розгляду усі ці питання були зняті».

«Якщо дивитися на відносини між банком і підприємством суто формально, то вони не порушують ані будь-які ризикові нормативи, ані не містять ніяких... порушень», – заявив Терентьєв.

Кредитна угода складалася з двох частин – рефінансування компанії «Оптова мережа» на 40 мільйонів доларів з переведенням на «Укрексімбанк» права застави майнового комплексу Sky Mall та кредитування на 20 мільйонів доларів компанії «Славіан», яка набувала права попереднього власника.

Зараз, пояснив Терентьєв, борг обслуговується, покриття кредиту складає 150%.

Банкір розповів, що 3 листопада, вже після виходу журналістського розслідування, Сергій Брюховецький приходив на позачергове засідання Наглядової ради банку. Він заперечив будь-які зв’язки з угрупованням «ДНР» і заявив, що покинув окуповані території ще в 2014 році через свою публічну проукраїнську позицію і не має юридичної можливості вийти з горлівської компанії «Спецреммаш», де досі має частку в 16,67%, та впливати на її діяльність. Брюховецький також стверджував, що відтоді жодного разу не перетинав лінію розмежування і заперечує, що отримує кошти від діяльності підприємства чи фінансує угруповання «ДНР», повідомив Терентьєв.

Член наглядової ради банку також додав, що для перевірки тверджень Брюховецького «Укрексімбанк»укладе угоду з forensic-компанією, яка має провести додаткове розслідування.

4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалось запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

Журналісти звернулися до правоохоронних органів, після чого Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Банк заперечував факт нападу, але згодом «Схеми» відновили видалене відео і оприлюднили його.

7 жовтня «Схеми» опублікували матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку».

11 листопада відсторонених раніше директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, поновили на посадах.

Але після публікації відео з «тріумфальним» поверненням Тельбізова у банк під оплески співробітників, наглядова рада банку звільнила Тельбізова й Осіпова.