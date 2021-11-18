«Укрексімбанк» додатково перевіряє видачу великого валютного кредиту, про який йшлося в розслідуванні «Схем»

Наглядова рада «Укрексімбанку» заявила про поглиблену перевірку кредитної угоди, за якою компанії бізнесмена, що сплачує податки підтримуваному Росією угрупованню «ДНР», отримали 60 мільйонів доларів під заставу столичного ТРЦ Sky Mall. Цей кредит був предметом розслідування «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), і саме питання про нього викликали агресивну реакцію голови правління банку, який наказав відібрати в журналістів камери і стерти записане відео.

Після публікації журналістського розслідування Наглядова рада банку ініціювала аудит кредитної угоди, залучивши для цього внутрішній комітет із питань ризиків та незалежних експертів.

Про це журналістам «Схем» стало відомо з відповіді голови Наглядової ради АТ «Укрексімбанк» Оляни Гордієнко на запит.

«У зв’язку із суспільним резонансом та необхідністю всебічного дослідження укладення відповідної угоди, наразі проводиться поглиблене вивчення цієї транзакції із залученням Комітету Наглядової ради з питань ризиків та незалежних експертів… Остаточна оцінка подій буде надана Наглядовою радою після завершення повноцінного аналізу обставин укладення кредитної угоди та видачі коштів (у тому числі отримання висновку незалежних експертів)», – сказано в документі.

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За інформацією «Схем», Наглядова рада 18 листопада заслухає попередні результати внутрішнього аудиту банку стосовно дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів під час видачі кредиту.

Раніше голова Наглядової ради державного банку заявляла в коментарі «Схемам», що попередня перевірка не виявила порушень під час видачі валютного кредиту під заставу ТРЦ Sky Mall.

«Ми зробили все, щоб зробити якомога детальну перевірку, незважаючи на те, скільки у нас було на це часу і в якому всі ми перебуваємо стані у зв’язку з останніми подіями. Поки що, настільки детально, наскільки ми це обговорювали всередині Наглядової ради, на ризик-комітеті, з правлінням, ця інформація не підтверджується», – повідомила Оляна Гордієнко.

Із відповіді на запит «Схем» також випливає, що видача бізнесмену 60 мільйонів доларів кредиту для придбання ТРЦ Sky Mall під заставу самого ж ТРЦ було схвалене Кредитним комітетом «Укрексімбанку» і узгоджене правлінням банку, а Наглядова рада банку не мала потреби втручатися в процес видачі кредиту і не розглядала питання укладання цієї кредитної угоди.

4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалось запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

Журналісти звернулися до правоохоронних органів, після чого Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Банк заперечував факт нападу, але згодом «Схеми» відновили видалене відео і оприлюднили його.

7 жовтня «Схеми» опублікували матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку».

11 листопада відсторонених раніше директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, поновили на посадах.

Але після публікації відео з «тріумфальним» поверненням Тельбізова у банк під оплески співробітників, наглядова рада банку звільнила Тельбізова й Осіпова.