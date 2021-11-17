Шуфрич обіцяє тримати справу нападу в «Укрексімбанку» на контролі комітету з питань свободи слова

Члени Комітету Верховної Ради з питань свободи слова висловили вдячність керівництву АТ «Укрексімбанк» за оперативне реагування на дії співробітників банку щодо журналістів Радіо Свобода 4 жовтня, а також Національній поліції, яка, на думку парламентарів, фахово й оперативно розслідувала справу. Про це йшлося на засіданні комітету під головуванням Нестора Шуфрича 17 листопада.

На засіданні, крім представників самого комітету, були присутні голова Наглядової ради «Укрексімбанку» Оляна Гордієнко та заступниця начальника управління дізнання Національної поліції Катерина Гамшева. Адвоката «Схем» Анатолія Попова запросили на засідання, але так і і не під’єднали за допомогою відеозв’язку.

За словами голови комітету Нестора Шуфрича, причиною повторного розгляду питання нападу на «Схеми» стало «зухвале повернення до виконання своїх службових обов’язків» причетних до інциденту співробітників фінансової установи. На своєму минулому засіданні «комітет апелював до етично-дисциплінарних вимог», додав Шуфрич.

Голова Наглядової ради «Укрексімбанку» повідомила про звільнення всіх чотирьох учасників нападу на журналістів.

«Для Наглядової ради ситуація ще далеко не вирішена, оскільки ситуація набагато ширша, ніж нам здавалося 4-5 жовтня,» – сказала вона.

За її словами, комісія з етики Наглядової ради «Укрексімбанку» завершила розслідування, надала рекомендації менеджменту і представить результати 18 листопада. Паралельно проводилося службове розслідування, яке здійснювала комісія, організована правлінням. Її теж заслухають 18 листопада.

Представниця Нацполіції підтвердила факт завершення досудового розслідування 2 листопада. «Обвинувальний акт затверджено прокурором і скеровано до суду», – сказала вона.

Члени комітету висловили вдячність керівництву державного банку. «На мій погляд, ситуація є вичерпаною до тієї межі, якою займаються правоохоронні органи. Я вітаю таке ставлення і ставлю як зразок, як приклад позицію «Укрексімбанку» в подібних конфліктних ситуаціях», – сказав член комітету і народний депутат від «Слуги народу» Сергій Швець.

Водночас члени комітету висловили свою стурбованість фактом повернення до виконання службових обов’язків співробітників банку, яких згодом звільнили.

Нестор Шуфрич пообіцяв, що Комітет Верховної Ради з питань свободи слова триматиме на контролі справу нападу на журналістів «Схем».

4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалось запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

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За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Журналісту вдалося записати інцидент на аудіо.

Журналісти звернулися до правоохоронних органів, після чого Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Банк заперечував факт нападу, але згодом «Схеми» відновили видалене відео і оприлюднили його.

7 жовтня «Схеми» опублікували матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

Реагуючи на розслідування, Мецгер заявив, що банк «не зробив жодного порушення», а виявлені журналістами документи треба передати правоохоронцям, які мають провести розслідування.

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку».

11 листопада відсторонених раніше директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, поновили на посадах.

Але після публікації відео з «тріумфальним» поверненням Тельбізова у банк під оплески співробітників, наглядова рада банку звільнила Тельбізова і Осіпова.