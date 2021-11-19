В «Укрексімбанку» відхилили результати внутрішнього розслідування нападу на журналістів «Схем» та проведуть нове

Наглядова рада АТ «Укрексімбанк» 18 листопада ознайомилася з результатами внутрішнього розслідування стосовно нападу на журналістів «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший)та відхилила їх. Самі результати так і не були оприлюднені, як того раніше вимагав міністр фінансів Сергій Марченко.

Голова наглядової ради «Укрексімбанку» Оляна Гордієнко пояснила Радіо Свобода, що наглядова рада була незадоволена результатами перевірки, а тому ініціювала проведення повторного розслідування дій своїх колишніх працівників.

«Наглядова рада не задоволена результатом. Не всі факти були адекватно досліджені і висновки по них, відповідно, неадекватні. І буде ініціювати нове», – розповіла Оляна Гордієнко.

Внутрішнє розслідування стосується нападу на журналістів у кабінеті голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, коли питання «Схем» про великий валютний кредит банку спричинило агресивну реакцію голови правління, який наказав застосувати силу проти журналістів.

Перевірка тривала місяць і стосувалася дій самого Мецгера, директора департаменту інформаційної політики банку Володимира Пікалова, директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова.

Гордієнко також додала, що зараз у банку фіналізують подальші кроки для проведення нового розслідування, про що на сайті державного банку повідомлять офіційно.

Внутрішній аудит самого кредиту в 60 мільйонів доларів, про який йшлося у розслідуванні «Схем», за словами Оляни Гордієнко, «задовольнив Наглядову раду», однак у фінустанові очікують на висновки незалежної forensic-компанії, з якою «Укрексімбанк» мав укласти угоду на проведення стороннього додаткового розслідування.

Кредитна угода, що стала об’єктом розслідування «Схем», складалася з двох частин – рефінансування компанії «Оптова мережа» на 40 мільйонів доларів з переведенням на «Укрексімбанк» права застави майнового комплексу Sky Mall та кредитування на 20 мільйонів доларів компанії «Славіан», яка набувала права попереднього власника.

Раніше, під час засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики член Наглядової ради «Укрексімбанку» Юрій Терентьєв повідомив, що у департаменту банківської безпеки та управління ризиків «Укрексімбанку» були застереження щодо видачі великого валютного кредиту на купівлю ТРЦ Sky Mall напередодні ухвалення рішення банку. Однак згодом застереження були зняті у ході колегіального розгляду на кредитному комітеті.

Наглядова рада «Укрексімбанку» заявила про поглиблену перевірку кредитної угоди , за якою компанії бізнесмена Сергія Брюховецького, що сплачує податки підтримуваному Росією угрупованню «ДНР», отримали 60 мільйонів доларів під заставу столичного ТРЦ Sky Mall.

4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління «Укрексімбанку» Євгеном Мецгером журналіст «Схем» запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалось запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети».

За наказом Євгена Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

Журналісти звернулися до правоохоронних органів, після чого Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Банк заперечував факт нападу, але згодом «Схеми» відновили видалене відео і оприлюднили його.

7 жовтня «Схеми» опублікували матеріал «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк».

11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада «Укрексімбанку».

11 листопада відсторонених раніше директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, поновили на посадах.

Але після публікації відео з «тріумфальним» поверненням Тельбізова у банк під оплески співробітників, наглядова рада банку звільнила Тельбізова й Осіпова.