КДБ Білорусі вніс росіянку Софію Сапегу до списку «терористів»

КДБ Білорусі вніс росіянку Софію Сапегу до списку «осіб, причетних до терористичної діяльності», йдеться у повідомленні на сайті відомства. Крім Сапеги, до списку внесли ще 10 осіб.

У травні 2022 року Гродненський обласний суд засудив Сапегу до шести років колонії за двома кримінальними статтями. Її звинуватили у розпалюванні ворожнечі та незаконне збиранні й поширенні даних про приватне життя. Після цього її позбавили посвідки на проживання в Білорусі та відмовили у помилуванні.

Софію Сапегу затримали у 2021 році разом із колишнім редактором опозиційного каналу Nexta Романом Протасевичем. Для цього білоруська влада обманом посадила літак, що прямував з Греції до Литви.

Наразі у «списку терористів» КДБ Білорусі перебувають 1026 осіб. Серед них журналісти, політики, учасники громадських ініціатив, опозиційні до режиму Олександра Лукашенка – Андрій Почобут, Світлана Тихановська, Павло Латушко, Марія Колесникова, Максим Знак та інші.