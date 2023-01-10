Білорусь: Лукашенко відхилив прохання про помилування росіянки Софії Сапеги

Олександр Лукашенко відхилив прохання про помилування росіянки Софії Сапеги, засудженої мінським судом до шести років колонії за модерування опозиційного телеграм-каналу.

Сапега подала прохання про помилування у червні минулого року. У ньому вона написала, що вчинила злочин через молодість і дурість, попросила дати їй можливість бути поряд зі своєю сім'єю, вказавши, що «повністю усвідомила протиправність і незаконність» своїх дій і «щиро кається» в них.



До цього з проханням помилувати Сапегу звертався до Лукашенка її батько. Крім того, він сплатив призначений їй штраф – 175 тисяч білоруських рублів. Штраф перешкоджав можливій екстрадиції Сапеги до Росії або президентському помилуванню.



Олександр Лукашенко заявляв журналістам, що Сапегу можна передати Росії і що йому її «шкода».

24-річну громадянку Росії Софію Сапегу затримали у травні 2021 року разом зі її бойфрендом, колишнім головним редактором білоруського опозиційного телеграм-каналу Романом Протасевичем. Літак, у якому вони летіли з Афін до Вільнюса, примусово посадили у Мінську завдяки хибному повідомленню про загрозу мінування на борту.



Незабаром після затримання Протасевич почав виступати у державних ЗМІ з критикою своїх колишніх соратників. Згодом його відпустили із СІЗО. Сапегу ж білоруський суд засудив до шести років колонії за звинуваченням у розпалюванні соціальної ворожнечі, насильстві чи загрозі застосування насильства щодо співробітників внутрішніх справ. За версією слідства, вона модерувала телеграм-канал, на якому публікувалися особисті дані співробітників білоруських силових структур, які брали участь у репресіях проти опозиції та придушенні протестних мітингів.



Сапега відбуває покарання у жіночій колонії у Гомелі. За словами її адвоката, росіянці не дають ні побачень із рідними, ні телефонних дзвінків.