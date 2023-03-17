ООН підозрює Білорусь у злочинах проти людяності

Управління Верховного комісара ООН з прав людини 17 березня опублікувало доповідь, присвячену політичним репресіям у Білорусі. ООН дійшла висновку, що масштаб репресій є таким, що може розцінюватися як злочини проти людяності.

У доповіді розглядаються переслідування опонентів авторитарного керівника Білорусі Олександра Лукашенка. Вони стали масовими в 2020 році, коли білоруси публічно висловили незгоду з результатами президентських виборів. Порушення прав людини названі в доповіді брутальними, масштабними і систематичними. За висновками ООН, ці порушення тривають досі.

Дослідження ґрунтується на затвердженнях 207 жертв та свідків репресій. Також ООН проаналізувала понад 2500 доказів, включно з фотографіями, відеозаписами, медичними даними та рішеннями судів. Вони свідчать про невиправдане застосування сили, випадки побиття, тортур, зґвалтувань, незаконних арештів та безкарного перевищення владних повноважень. Автори доповіді вважають ці випадки частиною єдиної кампанії з утисків політичних супротивників Лукашенка.

Наступного тижня доповідь буде представлена на засіданні Ради з прав людини ООН.

На виборах, що відбулися в серпні 2020 року, ЦВК Білорусі визнала переможцем Олександра Лукашенка. Незалежні спостерігачі повідомляли про численні порушення та вкидання під час виборів. Багато противників Лукашенка вважають, що Світлана Тихановська насправді здобула перемогу, проте результати виборів сфальшували.

Після виборів у Білорусі відбулися масові протести, які були жорстоко придушені режимом Лукашенка. За даними МВС Білорусі, із серпня до листопада 2020 року було затримано понад 13 тисяч людей.

Під тиском правоохоронних органів багато білоруських опозиціонерів були змушені залишити країну. Ті, хто залишався в ній, отримували і досі продовжують отримувати тривалі терміни увʼязнення.