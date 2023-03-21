У Білорусі затримали адвокатів, які захищали блогера Ігоря Лосика та інших опозиціонерів

У Білорусі затримали адвокатів Артема Семʼянова та Юрія Козікова, повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Семʼянов – адвокат адміністратора телеграм-каналу «Білорусь головного мозку» та медіаконсультанта білоруської служби Радіо Свобода Ігоря Лосіка, а також заступника голови «Вясни» Валентина Стефановича. Козіков захищає колишнього слідчого Слідчого комітету Білорусі Євгена Юшкевича.

Удома в Семʼянова та його батьків відбувся обшук, пишуть правозахисники.

Силовики приходили і до адвокатів Володимира Сташкевича та Івана Чижика, який захищав опозиціонера Віктора Бабарика. Невідомо, де ці люди перебувають зараз.

«Медіазона» з посиланням на одного з адвокатів пише, що силовики затримали щонайменше пʼятьох його колег. Видання «Наша Ніва» до цього писало, що 20 березня силовики затримали шістьох адвокатів, це підтверджує телеграм-канал «Право на захист». За даними правозахисників, 20 березня силовики затримали кількох адвокатів, але пізніше їх відпустили.

У Білорусі після президентських виборів 2020 року за політичними мотивами позбавлені ліцензій близько 50 адвокатів. Адвокати залишаються не лише без роботи, а й зазнають кримінального переслідування. Так, адвоката Віталію Брагинцю, який захищав білоруського правозахисника Алеся Бєляцького, звинуватили за чотирма статтями, у тому числі – про створення екстремістського формування.

Адвоката Олександра Данилевича звинуватили в сприянні екстремізму (частина 1 статті 361-4) та пособництві в закликах до санкцій (частина 6 статті 16 та частина 3 статті 361). Після вторгнення Росії в Україну він підписав антивоєнне звернення, після чого його звільнили з факультету міжнародних відносин Білоруського державного університету, де він працював 20 років.