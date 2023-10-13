У Росії заарештували трьох адвокатів ув’язненого опозиціонера Навального

Басманний суд столиці Росії Москви заарештував до 13 грудня адвокатів Ігоря Сергуніна, Олексія Ліпцера та Вадима Кобзєва, які представляють інтереси ув’язненого опозиціонера Олексія Навального, – у рамках розслідування кримінальної справи щодо участі в екстремістській спільноті.

Засідання щодо арешту захисників проходили у закритому режимі. Російські слідчі пояснили, що під час засідання будуть розкриті особисті дані підсудних і відомості, що становлять держтаємницю. Суд клопотання слідства про закрите засідання підтримав.

Про затримання адвокатів Навального стало відомо зранку 13 жовтня. У колегії «Далет», до якої входять Сергунін і Ліпцер, а також ще одна захисниця опозиціонера Ольга Михайлова, пройшов обшук.

За словами прихильників Навального, справа проти його адвокатів може бути пов’язана з переведенням опозиціонера в колонію особливого режиму і спробою повністю ізолювати його від світу.

Соратник Навального Іван Жданов навів у твіттері витяг із матеріалів справи. Жданов зазначив, що, за версією слідства, захисники під час відвідин опозиціонера у колонії нібито передавали йому інформацію для керівництва екстремістською спільнотою.

Стаття про створення екстремістської спільноти – один із пунктів обвинувачення в останній справі проти Навального. За нею суд засудив політика до 19 років колонії особливого режиму.