Навального розглядають серед кандидатів на обмін в’язнями між РФ і США – WSJ

Росія та США на переговорах про обмін ув’язненими серед кандидатів називаються імена засуджених у РФ опозиціонерів, зокрема Олексія Навального. Про це йдеться в матеріалі Wall Street Journal з посиланням на низку посадовців Заходу, які побажали залишитися анонімними.

Повідомляється, що Москва наполягає на звільненні Вадима Красікова, ймовірно, співробітника російських спецслужб, засудженого в Німеччині за вбивство колишнього польового командира чеченських сепаратистів Зелімхана Хангошвілі. На переговорах також звучать імена громадян США Пола Вілана, засудженого в Росії за звинуваченням у шпигунстві, та журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, який з весни перебуває в московському СІЗО за таким самим звинуваченням.

Не виключена, однак, і складніша схема обміну, за якої до списку будуть включені і визнані політв’язнями російські опозиціонери, такі як Олексій Навальний, який засуджений у РФ до 19 років колонії особливого режиму.

У WSJ йдеться, що доручення домагатися визволення Красікова дав особисто Володимир Путін. Цим питанням займається секретар Ради безпеки Микола Патрушев. На відміну від Віктора Бута, який перебував у в’язниці в США і був обміняний на баскетболістку Брітні Грайнер, засуджену в Росії, Красіков, однак, перебуває поза американською юрисдикцією, він сидить у в’язниці в Німеччині. Це створює на переговорах додаткові складнощі.

У липні газета The New York Times повідомила, що США та Росія ведуть переговори про обмін ув’язненими, включаючи Евана Гершковича. Це підтвердив президент США Джо Байден. Про можливе включення до списків на обмін російських опозиціонерів, а не лише громадян США, The Wall Street Journal повідомляє вперше. Реакції РФ на публікацію поки що немає.

Красіков, який користувався документами на ім’я Вадима Соколова, був засуджений у Берліні у грудні 2021 року. Суд встановив, що росіянин діяв на замовлення Москви і назвав убивство Хангошвілі в Берліні в 2019 році актом державного тероризму. Згідно з журналістськими розслідуваннями, Красіков може бути ветераном спецпідрозділу «Вимпел» та старшим офіцером ФСБ. Москва причетність до вбивства Хангошвілі заперечує.