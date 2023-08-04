У Росії Навального засудили до 19 років колонії

Російського опозиціонера Олексія Навального засудили до 19 років колонії особливого режиму, його звинувачують у «екстремізмі», пише російська служба Радіо Свобода.

Судове засідання проходило у виправній колонії №6 у Володимирській області, де політик відбуває дев’ятирічний термін.

Як кажуть російські журналісти, 19 років – це загальний термін, який Навальному доведеться провести в колонії за всіма вироками.

Опозиціонера звинувачують за шістьма статтями Кримінального кодексу РФ, які, зокрема, мають на увазі «заклики до екстремізму», «реабілітацію нацизму» та «фінансування екстремізму». В окреме провадження виділено епізод за статтею про тероризм.

Навальний відбував 9-річний термін ув’язнення в колонії у Володимирській області Росії за звинуваченням у шахрайстві. Сам Навальний і його соратники вважають справу політичною.

Кримінальну справу про екстремізм щодо Навального та його соратників порушили у жовтні минулого року. У ній як підозрювані проходить низка членів команди Навального, які зараз перебувають за кордоном.