ЄСПЛ присудив Навальному 40 тисяч євро компенсації через відмову Москви розслідувати його отруєння

Європейський суд з прав людини присудив 40 тисяч євро компенсації російському опозиціонеру Олексію Навальному за фактичну відмову Москви розслідувати його ймовірне отруєння. Гроші має виплатити російська держава.

Навального госпіталізували 20 серпня 2020 року до лікарні в Омську з симптомами тяжкого отруєння. Він проходив лікування в берлінському шпиталі. Фахівці встановили, що політик міг бути отруєний російською отрутою. Прихильники Навального звинуватили у замаху ФСБ та владу країни.

Згідно з рішенням ЄСПЛ, влада була зобов’язана провести розслідування. Суд ухвалив, що слідство не вивчило твердження про можливий політичний мотив замаху, про можливу участь у ньому державних агентів, і не простежило за повідомленнями про застосування речовини, ідентифікованої як хімічна зброя, попри те, що її використання порушує не лише міжнародне, а й російське законодавство.

Крім того, навіть формальна перевірка, проведена російською владою, не була відкритою та не враховувала право жертви на участь у розгляді.

Згідно з взятими на себе раніше міжнародними зобов’язаннями, Росія зобов’язана виконувати рішення ЄСПЛ у справах, взятих на розгляд до 16 вересня 2022 року. Москва відмовляється це робити. Свою роль у ймовірному замаху на Навального Кремль заперечує.