Навальний, Яшин, Кара-Мурза та інші закликають до голодування солідарності політвʼязнів РФ

Кілька російських політиків і громадських діячів, які перебувають за ґратами та визнані політвʼязнями, заявили, що проведуть 30 жовтня одноденне голодування і закликали всіх, хто хоче підтримати, приєднатися до цієї акції.

Текст звернення опублікований на сайті Олексія Навального. Окрім самого засновника «Фонду боротьби з корупцією», його підписали Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза, Лілія Чанишева, Даніель Холодний та Вадим Останін.

Як ідеться у зверненні, ініціатори акції хочуть повернути 30 жовтня «колишню, знову актуальну назву «день політичного вʼязня».

Автори звернення зазначають, що історія цього дня розпочалася 30 жовтня 1974 року, коли радянські політв'язні Кронід Любарський та Олексій Мурженко у Дубровлагу провели символічне одноденне голодування, щоб домогтися визнання статусу політвʼязня, скасування обмежень у листуванні, посилках та передачах, збільшення кількості побачень із родичами, надання повноцінної медичної допомоги.

Чи повʼязані з одноденним голодуванням якісь вимоги, у повідомленні не йдеться.

Навесні 2021 року Навальний кілька тижнів тримав голодування, вимагаючи належного медичного обслуговування.