ФСБ заявляє про затримання 18-річного жителя Архангельська через спробу підпалу військової техніки

В Управлінні ФСБ Росії по Архангельській області прозвітували про затримання 18-річного жителя Архангельська, підозрюваного в спробі підпалити військову техніку на території військової частини, повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на спецслужбу.

За версією слідства, чоловік намагався влаштувати підпал за допомогою саморобної суміші. Стверджується, що його затримали у вересні 2023 року на місці злочину. Проти нього порушили кримінальну справу про замах на злочин та терористичний акт (частина 3 статті 30, частина 1 статті 205 КК РФ).

За даними видання TV29, затриманого звуть Михайло А. Він нібито проник на територію військового містечка однієї з місцевих військових частин «за завданням українських спецслужб», спробував кинути коктейль Молотова в будівлю сховища, але був затриманий.

«Эхо Севера» пише, що 26 вересня чоловік був відправлений під варту на два місяці до СІЗО №4 «Біла гора».