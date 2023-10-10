СБУ заявляє про затримання в Запоріжжі «агенток ФСБ, які «полювали» на ППО»

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили двох агенток ФСБ в результаті контрдиверсійних заходів у Запоріжжі, йдеться у повідомленні пресслужби СБУ 10 жовтня.

«Зловмисниці розвідували бойові позиції системи протиповітряної оборони ЗСУ та передавали агресору установчі дані українських захисників. Так, одна із фігуранток намагалася виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області. Також вона «зливала» до ФСБ прізвища та номери телефонів своїх родичів – бійців Збройних сил України та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій. Крім цього, під час «дружніх розмов» російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли. Інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ», – інформує українська спецслужба.

У повідомленні йдеться, що за кожне виконане завдання російська спецслужба надсилала на банківські картки своїх агенток до 6 тисяч гривень.

Служба безпеки вказує, що викрила обох фігуранток на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності.

«Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи, спрямовані на убезпечення підрозділів Сил оборони за відповідними локаціями. Разом з цим співробітники СБУ поетапно задокументували злочини російських агенток і затримали їх у власних помешканнях», – повідомляє сайт СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.