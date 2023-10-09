Радіо Свобода Weekly: СБУ розповіла про затриманих понад 60 кліриків УПЦ (МП)

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Держзрада, агентура, продаж зброї: за час масштабного вторгнення РФ СБУ затримала понад 60 кліриків УПЦ (МП)

З початку масштабного вторгнення Росії Служба безпеки України відкрила 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 14 – митрополити церкви, повідомила пресслужба відомства.

«Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії. У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки», – йдеться в повідомленні СБУ. Двох засуджених обміняли на воїнів України, які перебували в російському полоні.

«За ініціативою Служби безпеки припинено громадянство України 19 представникам УПЦ (МП), які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них – митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму. Також за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам РПЦ», – повідомили в СБУ. Детальніше тут

ISW: Кремль використовує атаки «Хамасу» в Ізраїлі для протидії Україні

Кремль уже використовує і, ймовірно, продовжить використовувати атаки «Хамасу» в Ізраїлі для просування кількох інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки й уваги США та Заходу до України, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Кремль посилив кілька інформаційних операцій після нападів «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня, звинувачуючи насамперед Захід у тому, що він нехтує конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв стверджував, що Сполучені Штати та їхні союзники мали бути «зайняті» роботою над «палестинсько-ізраїльським врегулюванням», а не «втручатися» у справи Росії й надавати Україні військову допомогу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в ISW зауважили, що російський пропагандист Сергій Мардан прямо заявив, що Росія виграє від ескалації, оскільки світ «на деякий час відверне свою увагу від України і знову займеться гасінням вічного вогню на Близькому Сході». Більше інформації тут

США оголосять про новий пакет допомоги для України – попри кризу

США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, незважаючи на бюджетну кризу. Йдеться про суму 200 мільйонів доларів, повідомляє Reuters.

За даними агентства, Києву передадуть боєприпаси та техніку, які були включені до минулих пакетів. США оголосять про це рішення 11 жовтня на зустрічі контактної групи з постачання озброєння Україні у Брюсселі. Гроші будуть виділені із суми, яка залишилася на рахунках Пентагону після переоцінки вартості поставленого Україні озброєння – ідеться про 5,4 мільярда доларів.

30 вересня Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про 45-денний тимчасовий бюджет. Він допоможе уникнути припинення роботи уряду. Кошти на допомогу Україні у тимчасовому бюджеті не передбачені. Про це тут

«Там не було ані хвилини, щоб по тобі не стріляли» – учасники штурму Кліщіївки про звільнення села

Українська армія наступає на південь від Бахмуту, намагаючись обійти його з флангу. Після двох місяців безперервних важких боїв ЗСУ встановили контроль над селами Кліщіївка та Андріївка південніше вщент зруйнованого міста.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» поспілкувалися з безпосередніми учасниками штурмів цих двох невеликих сіл на Донеччині. Це бійці нещодавно створеного полку «Цунамі» об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють». Майже для кожного з них – це був перший бойовий досвід. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Це не війна Путіна проти України, це війна двох народів» – політики й аналітики

Військові аналітики та політики, у тому числі лідери країн, висловлюють застереження щодо поширених кліше на кшталт «війна Путіна», як часто називають російську агресію проти України.

Зокрема, вони вказують на підтримку дій офіційної Москви всередині Росії, на популярність російського президента і його ідей серед громадян Росії та відсутність співчуття до загибелі українців, яких вони продовжують називати «братнім народом».

З іншого боку, експерти вказують на згуртованість українського народу у протистоянні жорстокому вторгненню російських військ та на те, що воює проти російської агресії не лише армія, але і ціла українська нація. Про це тут

Що в Росії з виробництвом танків і артилерії та на що спроможний ВПК РФ для ведення війни? Пояснює Павло Лузін

Під час наступу Сил оборони України російські військові втрачають значну кількість техніки. Зокрема, на загальному тлі, виділяються втрачені одиниці артилерії і бронетехніки – за добу, за даними Генштабу ЗСУ, може йтися про десятки одиниць.

Чи здатний російський військово-промисловий комплекс компенсовувати втрати армії, яка проблема для російської артилерії найболючіша та що втратила російська воєнна промисловість разом із посиленням санкцій?

На ці запитання Радіо Свобода відповів знавець російської армії, старший науковий співробітник The Jamestown Foundation та Center for European Policy Analysis Павло Лузін. Читайте і дивіться за лінком

ППО, гаубиці, БТРи? Що Україна зможе виробляти спільно з Заходом

Україна вироблятиме зброю разом із західними партнерами. І це вже не тільки заяви: підписані договори з німецьким концерном Rheinmetal і з британською транснаціональною компанією BAE Systems.

Для чого це західним компаніям? Що саме в ланцюжку виробництва робитиме Україна?

У цьому розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії». Читайте за лінком

Жертвам від 4 до 83 років: найбільше сексуальних злочинів російські окупанти вчинили на Херсонщині

Що відомо про випадки сексуального насильства, яке вчинили російські військові у Херсонській області? У чому складність розслідування таких воєнних злочинів? Які механізми притягнення злочинців до відповідальності? Чи звертаються постраждалі за допомогою? Хто їх може підтримати?

Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Головний рабин порівняв Бабин Яр і Бучу, а також пояснив, кому вигідно посварити Україну та Ізраїль

Він їздить на передову, а потім зустрічається з топ-політиками різноманітних держав. «Якщо можеш доносити правду, але не робиш цього, то опосередковано береш участь у злочині», – каже Моше Реувен Асман. Він проводить паралелі між розстрілами людей, насамперед євреїв, у Бабиному Яру нацистами під час Другої світової війни та нинішньою агресією РФ проти України: подіями у Бучі, Ірпені, Бахмуті.

Радіо Свобода записало інтерв'ю із головним рабином України про війну, російські гроші, геноциди та символи зла. Текстова публікація тут

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