Апеляційний суд залишив чинною заставу Коломойському у 3,9 млрд грн

Київський апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 3,9 млрд грн олігарху Ігорю Коломойському. Таке рішення, як передає «Інтерфакс-Україна», суд ухвалив у п’ятницю.

Таким чином суд залишив без задоволення скаргу адвокатів на рішення Шевченківського райсуду Києва про збільшення суми застави як альтернативи тримання під вартою до 3,9 млрд грн.

25 вересня Київський апеляційний суд залишив чинним рішення суду першої інстанції про обрання Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 509 млн грн.

2 вересня, олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей.

15 вересня Служба безпеки України повідомила про викриття «нових фактів злочинної діяльності» власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. Йому повідомили про додаткову підозру за трьома статтями – йдеться про незаконні дії з документами, заволодіння чужим майном і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. На початку вересня Коломойському оголосили про підозру в заволодінні коштами Приватбанку та вручили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей.

За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн, створивши для цього злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. У СБУ заявили, що члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді внесків банк не отримував. За версією слідства, потім ці фейкові внески були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами. За даними СБУ, щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності.

У лютому СБУ провела обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Топменеджменту цих двох компаній повідомили про підозру.