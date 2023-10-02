Коломойського внесли у РФ до списку «терористів та екстремістів»

Російський регулятор Росфінмоніторинг вніс українського олігарха Ігоря Коломойського до реєстру «терористів та екстремістів». При чому він потрапив до національної частини реєстру, куди зазвичай додають людей із російським громадянством, зауважує сайт «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»).

Крім того, у Росії Коломойського звинувачують у застосуванні забороненої зброї на сході України. За версією російського слідства, Коломойський брав участь у військовій операції проти бойовиків. У 2014 році Басманний суд Москви заочно заарештував Коломойського. В Україні він перебуває під вартою за кількома звинуваченнями. США внесли Коломойського до «чорного списку корупціонерів».

Також до російського списку «терористів та екстремістів» потрапили ексглава МВС Арсен Аваков, колишній командир українського батальйону «Айдар» Сергій Мельничук, колишній нардеп України Олег Ляшко, український військовий Костянтин Гришин та командир полку «Азов» Андрій Білецький.

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У тих, хто потрапив до списку Росфінмоніторингу, блокують всі рахунки і банківські картки та накладають стосовни них низку інших обмежень.