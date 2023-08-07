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Журналістку Яніну Соколову розшукують у Росії як «терористку та екстремістку»

Журналістка Яніна Соколова

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук українську журналістку Яніну Соколову, повідомляє російська агенція ТАСС, яка посилається на базу даних відомства.

«Соколова Яніна Михайлівна розшукується за статтею Кримінального кодексу», – йдеться в повідомленні без деталей, яка саме стаття мається на увазі.

У ТАСС нагадують, що в березні 2023 року Соколову було внесено «Росфінмоніторингом» до списку «терористів та екстремістів».

Яніна Соколова – українська журналістка і ведуча власного YouTube-каналу. На 5-му каналі є авторкою програми «Рандеву». Подолала рак, після цього заснувала проєкт «Я, Ніна» на допомогу онкохворим.

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