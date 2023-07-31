У Таллінні затримали блогера і волонтера Аркадія Бабченка. Він кидав яйця в посольство Росії

У столиці Естонії Таллінні поліція затримала блогера і волонтера Аркадія Бабченка, який 30 липня закидав яйцями будівлю російського посольства. Про це пише Delfi, посилаючись на повідомлення естонської поліції.

У пресслужбі поліції не вказали імені. За цими даними, затриманий чоловік 1977 року народження, проти нього порушено справу.

Сам Бабченко опублікував у соцмережах фото з поліцейської машини з підписом: «Естонські чайки летять над нашою зоооноою... А у в'язниці зараз вечеря. Добраніч. Вечір у хату». У коментарях у фейсбуці він підтвердив, що справді кидав яйця в російське посольство в Таллінні.

Аркадій Бабченко, який працював військовим кореспондентом видань «Московский комсомолец» та «Новая газета», з 2017 року живе за межами Росії та різко критикує владу РФ. У червні 2018 року, коли журналіст жив в Україні, зʼявилися повідомлення про його загибель. За добу стало відомо, що вбивство інсценували, а Бабченко живий. У СБУ заявили, що російські спецслужби готували замах на Бабченка, а інсценування знадобилося, щоб розкрити їхні плани.

З 2020 року Бабченко перебуває в списку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу. У січні 2023 року МВС Росії оголосило його в розшук, а в квітні міністерство юстиції РФ внесло журналіста до реєстру «іноземних агентів».

За його власними повідомленнями в соцмережах, Аркадій Бабченко разом із командою волонтерів упродовж останнього року купує необхідні для ЗСУ транспортні засоби, готує їх до використання та перевозить з Естонії до кордону з Україною.