Апеляційний суд звільнив з-під варти ймовірного організатора замаху на Аркадія Бабченка

Київський апеляційний суд 13 листопада звільнив з-під варти Бориса Германа, ймовірного організатора замаху на російського блогера Аркадія Бабченка. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили у пресслужбі прокуратури Київської області.

Суд схвалив апеляційну скаргу адвокатів Германа, які вимагали звільнити їхнього підзахисного з в’язниці за станом здоров’я.

Наразі прокуратура не отримала повного рішення суду і не бачила його мотивацію, тому там не можуть сказати, чи оскаржуватимуть його.

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Увечері 29 травня стало відомо, що в Києві нібито вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий. СБУ затримала громадянина України Бориса Германа, якого, за даними СБУ, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Аркадій Бабченко залишив Росію в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

13 листопада Бабченко залишив територію України.