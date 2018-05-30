«З Днем народження, Аркадію!​​» – користувачі соцмереж вітають Бабченка

Увечері 29 травня з'явилася офіційна інформація про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, повідомили, що його застрелили на порозі власної квартири на лівому березі Києві. Та 30 травня на прес-конференції голова Служби безпеки України Василь Грицак​ вразив усіх заявою: Аркадій Бабченко живий, а його «вбивство» –​ інсценована спецоперація. Радіо Свобода зібрало перші коментарі із соцмереж щодо чергового дня народження російського журналіста.

«Я міг би принести співчуття родині Аркадія Бабченка, але не буду цього робити. Навпаки, сьогодні я привітаю Аркадія з третім днем народження і запрошую його до зали​» –​ сказав голова Служби безпеки України Василь Грицак під час прес-конференції щодо справи Аркадія Бабченка.

І саме в цей момент до зали увійшов сам Бабченко, що супроводжувалось оваціями присутніх журналістів. Грицак повідомив, що організатора «вбивства» російського журналіста затримали сьогодні у Києві, це громадянин України.

«Хочу повідомити: близько 3 годин тому організатор цього злочину нами був затриманий в місті Києві. Просто зараз ведуться слідчі дії, а також тривають обшуки», – сказав Грицак.

Голова СБУ заявив, що, за даними спецслужби, замовником вбивства Бабченка є російські спецслужби.

Своє захоплення роботою СБУ висловив президент України:

У соцмережах масовий сум змінився на масову радість.

Так звістку про живого Бабченка сприйняли його колеги із ATR:

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков теж похвалив роботу СБУ, Василя Грицака та Нацполіції:

Народний депутат Мустафа Найєм шоковано підсумував наслідки такої спецоперації:

З народним депутатом погоджується і журналістка Оксана Коваленко:

А таке запитання ставить очільниця української редакції «Голосу Америки»​ Мирослава Гонгадзе:

​Микола Полозов, російський і український адвокат, який захищав багатьох українських в’язнів, утримуваних Росією:

Антон Геращенко пише: «Тим, хто лиє бруд на наших правоохоронців без причини й приводу, звинувачуючи їх у непрофесіоналізмі, сьогодні має бути соромно».

З Днем народження, Аркадій!

Журналіста Аркадія Бабченка почали вітати із черговим Днем народження. Ось, приміром, депутат Олександр Бригинець:

​Оглядач Крим Реалії Павло Казарін:

Російський журналіст Олександр Плющев тішиться, що мета його поїздки в центр все ж змінилась:

Його російська колега також радіє розвитку подій:

Хвала СБУ

Багато користувачів соцмереж не очікували настільки складної спецоперації у виконанні українських спецслужб.

Або просто жартували:

​Але були й ті, кого ця спецоперація не вразила на тлі інших нерозкритих вбивств журналістів.

​А тим часом у Москві...

Аркадій Бабченко заявив, що отримав інформацію про підготовку його вбивства близько місяця тому.

«Дуже хотів би подякувати Службі безпеки України за те, що врятували моє життя. Наскільки мені відомо, ця операція готувалася два місяці. Мене поінформували місяць тому. За цей місяць я бачив, як хлопці працювали, як вони рили носом, пахали, як буйволи. Увесь цей місяць ми були на зв'язку, ми думали, пропрацьовували, діяли. Результатом цього стала ось ця спецоперація», – сказав Бабченко у прес-центрі СБУ.