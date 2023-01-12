Росія оголосила в розшук блогера Аркадія Бабченка

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук блогера Аркадія Бабченка, повідомляє зранку 12 січня російська агенція «Інтерфакс». Відповідну картку з даними Бабченка розміщено в базі розшуку міністерства без уточнення статті Кримінального кодексу, на підставі якої його розшукують.

Аркадій Бабченко був російським письменником та опозиційним журналістом. У лютому 2017 року повідомив, що тимчасово залишив Росію через погрози на свою адресу та адресу своєї родини. Із серпня 2017 року перебував у Києві. У листопаді 2019 року оголосив, що залишає Україну через незгоду з політикою її влади.

Упродовж останніх років виступає як відеоблогер, веде свій канал у Youtube. Після початку повномасштабного вторгнення Росії, за його власними повідомленнями, веде волонтерську діяльність, організовуючи збір коштів на автомобілі для українських військових та переганяючи цю техніку з країн Євросоюзу.