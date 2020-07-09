У Росії журналіста Бабченка внесли до списку терористів і екстремістів

Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії внесла до списку терористів і екстремістів російського журналіста Аркадія Бабченка. З якої причини це зробили – відомство поки що не коментувало. Сам журналіст поки теж не давав коментарів на цю тему.

Бабченко відомий своєю антипутінською риторикою. Він виїхав з Росії в лютому 2017 року, жив у Празі, потім переїхав до Києва і почав працювати ведучим кримськотатарського телеканалу ATR.

Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про те, що проти нього можуть порушити кримінальну справу.

У 2018 році Служба безпеки України інсценувала вбивство блогера, як стверджувалося, для виявлення замовників його справжнього вбивства.

Восени 2019 року Бабченко виїхав з України.