Влада Латвії: понад 3200 росіянам повідомили, що їм, можливо, доведеться виїхати

3255 громадян Росії, які проживають у Латвії, отримали повідомлення про закінчення терміну дії посвідки на проживання. Вони мають залишити країну в тому випадку, якщо не запросили повторного складання іспиту на знання латиської мови або статусу постійного жителя Євросоюзу. Про це заявила голова Управління у справах громадянства та міграції Майра Розе в коментарі латвійському суспільному мовнику.

Раніше влада Латвії попереджала, що російських громадян, які не склали мовний іспит, зобов’яжуть залишити країну. Після отримання повідомлення вони мають два місяці, щоб виїхати. У грудні відомство перевірить, чи ці люди виїхали за кордон. Якщо ні – їм запропонують покинути Латвію.

Розе повідомила, що серед тих, хто не виявив активності для отримання посвідки на проживання, близько 200 осіб не мають задекларованого місця проживання, тому установа не може з ними зв’язатися. Ще кільком людям листи не надіслали, оскільки відомо, що вони вже перебувають за межами Латвії.

Поправка, ухвалена латвійським парламентом у 2022 році, посилила правила проживання для громадян Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Щоб продовжувати жити в Латвії, вони повинні подати заяву на отримання статусу постійного проживання та підтвердити знання латиської мови.