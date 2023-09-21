Тисячі росіян у Латвії будуть змушені виїхати

Цього тижня близько 3500 громадян Росії в Латвії отримають листи від міграційної служби з проханням залишити країну.

21 вересня в уряді Латвії заявили, що це особи, які не подали документи на продовження посвідки на постійне проживання або не зареєструвалися на іспит з латиської мови до 1 вересня.

Як повідомляє агенство dpa, вони повинні залишити Латвію до 30 листопада.

Поправка, ухвалена латвійським парламентом у 2022 році, посилила правила проживання для громадян Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Щоб продовжувати жити в Латвії, вони повинні подати заяву на отримання статусу постійного проживання та підтвердити знання латиської мови.