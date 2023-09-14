Латвія продовжила на два роки термін складання мовного іспиту для росіян

Сейм Латвії на два роки продовжив термін складання іспиту на знання державної мови для росіян, яким загрожує позбавлення посвідки на проживання. Відповідні поправки внесли до імміграційного закону.



Йдеться про жителів країни – громадян або негромадян Латвії, які прийняли громадянство Росії після травня 2003 року.

Раніше передбачалося, що росіяни, які проживають у Латвії і відносяться до цієї категорії, з вересня втратять посвідку на проживання, якщо не складуть іспит на знання латвійської мови на певному рівні (не нижче A2).



Поправки, схвалені сеймом 14 вересня, дозволяють видавати дворічні посвідки на проживання тим, хто записався на іспит, але не склав його. Посвідку на постійне проживання також отримають ті, хто не складав іспит з поважних причин, наприклад, через хворобу.



Росіяни, які не склали іспит або не збираються його складати і мають намір залишити країну, зможуть перебувати в Латвії до набрання чинності рішення про анулювання посвідки на проживання.



Під час обговорення поправок до імміграційного закону пропонувалося знизити вік звільнення від іспиту до 65 років, але ініціатива не знайшла підтримки.



Серед причин, через які після 2003 року громадяни і негромадяни Латвії отримували громадянство Росії, називалися російські пенсії та допомоги, які деякий час були більшими за латвійські, а також можливість їздити до Росії без віз або працювати там, не отримуючи додаткових дозволів.

У Латвії живе 25 317 громадян Росії з особливим статусом. Наприкінці вересня 2022 року латвійський парламент законодавчо анулював постійні посвідки на проживання для таких людей з 2 вересня 2023 року. Щоб зберегти право жити в Латвії, вони мають оформити дозвіл на проживання за новою процедурою.

Для цього потрібно подати до Управління у справах громадянства та імміграції свідоцтво про знання латиської мови та довести, що щомісячні доходи впродовж останнього року були не нижчими від мінімальної зарплати (620 євро у 2023 році) або що людина отримує латвійську пенсію.

За даними видання Delfi, на початок вересня на іспит пішли близько 11 тисяч осіб, більшість з них не змогла скласти тести.



