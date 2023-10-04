УВКПЛ ООН назвало автентичними два відео зі стратою українських полонених

Управління Верховного комісара ООН із прав людини у своїй новій доповіді про ситуацію в Україні, що охоплює період з лютого до липня 2023 року, зафіксувало шість випадків позасудових страт українських військовополонених.

Як йдеться в доповіді, представники УВКПЛ ООН вважають автентичними два відео зі стратою російськими військовими українських військовополонених: розстріл снайпера 163-го батальйону 119-ої окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександра Мацієвського після його слів «Слава Україні» й відео обезголовлення військового.

За даними ООН, усі зі згаданих шести страт відбулися до періоду, охопленого доповіддю. Водночас страт російських військовополонених за час звітного періоду не зафіксували, заявили в ООН.

«У двох відео, які з’явилися в інтернеті 6 березня і 11 квітня 2023 року, члени російських збройних сил катують і страчують двох українських військовополонених. У першому відео російські військовослужбовці застрелили українського військовополоненого після того, як він сказав «Слава Україні». На другому відео російський військовослужбовець обезголовив українського полоненого. УВКПЛ має розумні підстави вважати, що обидва відео, які, ймовірно, були записані до звітного періоду, є автентичними», – йдеться у доповіді.

В УВКПЛ ООН наголосили, що страти військовополонених є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і воєнними злочинами.

«Загалом, від 24 лютого 2022 року УВКПЛ задокументувало позасудову страту або катування до смерті 25 російських і 21 українського військовополоненого», – заявили в ООН.

УВКПЛ також повідомило, що продовжувало документувати дані про тортури і жорстоке поводження з українськими військовополоненими, утримуваними Росією, про «жахливі умови утримання», включно з примусовою працею.

Загалом із 56 українських військовослужбовців, опитаних представниками місії ООН у звітний період, 51 розповів, що зазнавав різних форм катувань і жорстокого поводження чи сексуального насильства, зокрема примусового оголення і погроз.

В УВКПЛ ООН також повідомили, що з 26 опитаних ними російських полонених 12 заявили про катування під час допитів.

«Більш того, українська влада продовжувала використовувати неофіційні місця для утримання полонених в порушення обов’язку офіційно реєструвати всіх військовополонених і надавати до них доступ незалежним спостерігачам. УВКПЛ отримало достовірну інформацію про те, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України продовжувало утримувати неофіційний пункт інтернування військовополонених у своїй штаб-квартирі на Рибальському острові в Києві. Українська влада не відповіла на запити УВКПЛ щодо цього об’єкта, чи щодо його відвідування», – йдеться в доповіді.

Водночас УВКПЛ заявило, що визнає зусилля уряду України щодо покращення умов для російських військовополонених.

«УВКПЛ зауважило, що адміністрація табору для військовополонених на Львівщині врахувала висловлену стурбованість і покращила поводження з військовополоненими. Зокрема, адміністрація збільшила порції їжі і припинила колишню практику використання фізичних вправ як дисциплінарних санкцій і примушування військовополонених співати українських пісень перед їжею», – йдеться у доповіді.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.

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