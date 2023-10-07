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Війна

Вивезення під наркозом, зустріч із Залужним: хлопчик із Бердянська пише картини і продає їх для ЗСУ

Колаж: школяр із Бердянська Максим Бровченко і російський військовий на тлі окупованого Бердянська

26-го лютого 2022-го року російські війська увійшли до Бердянська. Оксана Бровченко та її син Максим опинилися в окупації. Та нині Максим пише картини, продає їх, а всі гроші віддає на допомогу ЗСУ. Роботи Максима є у Валерія Залужного та Папи Римського. Як і чому Оксана вивозила сина з окупації під наркозом? Як Максима нагороджував президент України Володимир Зеленський? Історію бердянської родини розповідають журналісти ТБ Крим.Реалії.

«Ми порівнялися з окупантами і Макс напряму спитав: «Дядя, коли ви вже здохнете?». Оце таким було питання і це той момент, коли знаєте: все життя за одну мить перед очима. Я не знала, що буде, якою буде реакція. Але обійшлося», – розповідає про зустріч із російським солдатом жителька Бердянська Оксана Бровченко.

У Максима розлад аутистичного спектру. Таким людям важко стримувати емоції, вони можуть говорити лише те, що думають, – пояснює Оксана.

І це стало ще одним випробуванням для неї. Окрім головного завдання – вижити в окупованому місті.

Запоріжжя. Оксана Бровченко - мати художника Максима Бровченка. Травень 2023
Запоріжжя. Оксана Бровченко - мати художника Максима Бровченка. Травень 2023

«Розумієте, це було не життя. Це було якесь існування та виживання. Боротьба за виживання. Тому що в окупованому місті все щезло. Ані речей першої необхідності, ані препаратів, нічого», – каже Оксана Бровченко.

Першого квітня 2022-го Оксана наважилася виїхати з міста, вириватися із окупації.

Вони, цензури немає, вони не будуть терпіти вони розуміють, що відбувається
Оксана Бровченко

«Коли ми вже заїхали на підконтрольну Україні територію, я сказав: «Мама, це наші чи рашисти?» Це були наші. Дуже зрадів, тому що нарешті всі ці російські недолюди закінчилися», – пригадує Максим Бровченко.

Максим майже нічого не пам'ятає про цю подорож тому що весь час спав. Оксана, як і багато інших матерів, наважилася вивозити сина під наркозом.

Запоріжжя. Художник Максим Бровченко. Травень 2023
Запоріжжя. Художник Максим Бровченко. Травень 2023

«Ми виїжджали, було багато дітей з інвалідністю, звичайно, діти-аутисти були. У них же самоцензури немає, вони не будуть терпіти, вони розуміють, що відбувається. Це така їхня особливість: казати правду. Це особливість аутизму: все що на думці – все проговорюється. Це було небезпечно і багато мам ухвалили таке рішення», – пояснює Оксана Бровченко.

Дорога з окупованого Бердянська до підконтрольного Україні Запоріжжя пролягала через Токмак та Василівку і блокпости окупантів.

Сказали, що Папа Римський хоче цю картину
Оксана Бровченко

«Коли він зайшов до автобуса, розмахуючи своєю зброєю, другий каже: «Ти хоча б на запобіжник постав». І він отак переклацнув. Ну, це просто бандити», – пригадує один із епізодів спілкування з російськими військовими на блокпостах Оксана Бровченко.

Родині пощастило виїхати з окупації. Зараз мати й син живуть в Запоріжжі, у кімнаті гуртожитку. У це важко повірити, але Максим зібрав і передав ЗСУ понад 170 тисяч гривень. Для цього хлопець пише та продає картини.

«Це не хобі. Це просто малювання. Коли я малюю потім продаю картини, я гроші відправляю нашим військовим. Я малюю, тому що хочу допомогти нашим воїнам, нашим військовим», – пояснює Максим Бровченко.

Картина Максима Бровченко - лот під час презентації Фундації Олени Зеленської
Картина Максима Бровченко - лот під час презентації Фундації Олени Зеленської

Його перша продана картина, український військовий з ангелом за спиною, стала лотом під час презентації Фундації Олени Зеленської. Інша робота Максима «Рідна Україна переможе» тепер у Папи Римського. Vatican News написали, що Понтифік відзначив кольори палітри.

Картина Максима Бровченка «Рідна Україна переможе», передана Папі Римському
Картина Максима Бровченка «Рідна Україна переможе», передана Папі Римському

«Дві картини Макса були представлені у Львові, в опері. І нею зацікавилися з посольства. Сказали, що Папа Римський хоче цю картину», – каже Оксана Бровченко.

У серпні 2022-го Максима Бровченка запросили до Білої зали Героїв України Маріїнського палацу у Києві.

Хлопець із Бердянська став лауреатом акції «Діти-рятувальники герої війни». Президент України та Перша леді вітали дітей, які допомагають військовим.

Інша й особлива зустріч для Макса – з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Всі люди, як електричні прибори. Одні – нагрівальні, інші – охолоджувальні
Оксана Бровченко

«Мені сподобалося. З ним приємно спілкуватися. Мені подобається. Ми дивилися за тим, що там відбувається на планшеті. Він мені подарував картину. Також він мені подарував кусок підбитого танка», – пригадує Максим.

Про велику війну Максим попереджав за півроку до повномасштабного вторгнення, – розповідає мама Оксана.

Якби не вторгнення Росії, Максим, малював би зовсім інше. Наприклад, космос, яким захоплюється. Не дарма свій аккаунт у фейсбук художник назвав КосмоМакс.

Картина Максима Бровченка. Ілюстрація до його книги про космос «Планета А»
Картина Максима Бровченка. Ілюстрація до його книги про космос «Планета А»

«Тому що це дуже цікаво. Мені цікаво дізнаватися, що відбувається в космосі. Я хочу дізнатися таємницю «Планети 9». Це гіпотетична планета, яка знаходиться поза орбітою Нептуна. Вона впливає на гравітацію карликової планети Седни», – розповідає Максим.

Мені цікаво дізнаватися, що відбувається в космосі
Максим

Хлопець хоче стати астрофізиком та розкрити таємницю «Планети 9». Після війни планує відремонтувати дитячу астрономічну обсерваторію в Бердянську. Полюбляє комп’ютерні ігри. Макс дає майстер-класи з малювання, пояснює дітям і дорослим, що таке аутизм.

«Він порівнює, каже: «Всі люди, як електричні прибори. Одні – нагрівальні, інші – охолоджувальні. Каже: «Я більше охолоджувальний», – пояснює Оксана Бровченко.

Макс, каже Оксана, знає порядок денний. Стежить за новинами з фронту й моніторить постачання озброєння ЗСУ.

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    Дмитро Євчин

    Починав роботу спортивним кореспондентом у 2006 році. Після 2014-го став журналістом-міжнародником. Від 2018-го працюю у редакції телевізійного проєкту Крим.Реалії, зараз – ведучий телепроєкту. 

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