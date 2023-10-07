Вивезення під наркозом, зустріч із Залужним: хлопчик із Бердянська пише картини і продає їх для ЗСУ

26-го лютого 2022-го року російські війська увійшли до Бердянська. Оксана Бровченко та її син Максим опинилися в окупації. Та нині Максим пише картини, продає їх, а всі гроші віддає на допомогу ЗСУ. Роботи Максима є у Валерія Залужного та Папи Римського. Як і чому Оксана вивозила сина з окупації під наркозом? Як Максима нагороджував президент України Володимир Зеленський? Історію бердянської родини розповідають журналісти ТБ Крим.Реалії.

«Ми порівнялися з окупантами і Макс напряму спитав: «Дядя, коли ви вже здохнете?». Оце таким було питання і це той момент, коли знаєте: все життя за одну мить перед очима. Я не знала, що буде, якою буде реакція. Але обійшлося», – розповідає про зустріч із російським солдатом жителька Бердянська Оксана Бровченко.

У Максима розлад аутистичного спектру. Таким людям важко стримувати емоції, вони можуть говорити лише те, що думають, – пояснює Оксана.

І це стало ще одним випробуванням для неї. Окрім головного завдання – вижити в окупованому місті.

«Розумієте, це було не життя. Це було якесь існування та виживання. Боротьба за виживання. Тому що в окупованому місті все щезло. Ані речей першої необхідності, ані препаратів, нічого», – каже Оксана Бровченко.

Першого квітня 2022-го Оксана наважилася виїхати з міста, вириватися із окупації.

Вони, цензури немає, вони не будуть терпіти вони розуміють, що відбувається

«Коли ми вже заїхали на підконтрольну Україні територію, я сказав: «Мама, це наші чи рашисти?» Це були наші. Дуже зрадів, тому що нарешті всі ці російські недолюди закінчилися», – пригадує Максим Бровченко.

Максим майже нічого не пам'ятає про цю подорож тому що весь час спав. Оксана, як і багато інших матерів, наважилася вивозити сина під наркозом.

«Ми виїжджали, було багато дітей з інвалідністю, звичайно, діти-аутисти були. У них же самоцензури немає, вони не будуть терпіти, вони розуміють, що відбувається. Це така їхня особливість: казати правду. Це особливість аутизму: все що на думці – все проговорюється. Це було небезпечно і багато мам ухвалили таке рішення», – пояснює Оксана Бровченко.

Дорога з окупованого Бердянська до підконтрольного Україні Запоріжжя пролягала через Токмак та Василівку і блокпости окупантів.

Сказали, що Папа Римський хоче цю картину

«Коли він зайшов до автобуса, розмахуючи своєю зброєю, другий каже: «Ти хоча б на запобіжник постав». І він отак переклацнув. Ну, це просто бандити», – пригадує один із епізодів спілкування з російськими військовими на блокпостах Оксана Бровченко.

Родині пощастило виїхати з окупації. Зараз мати й син живуть в Запоріжжі, у кімнаті гуртожитку. У це важко повірити, але Максим зібрав і передав ЗСУ понад 170 тисяч гривень. Для цього хлопець пише та продає картини.

«Це не хобі. Це просто малювання. Коли я малюю потім продаю картини, я гроші відправляю нашим військовим. Я малюю, тому що хочу допомогти нашим воїнам, нашим військовим», – пояснює Максим Бровченко.

Його перша продана картина, український військовий з ангелом за спиною, стала лотом під час презентації Фундації Олени Зеленської. Інша робота Максима «Рідна Україна переможе» тепер у Папи Римського. Vatican News написали, що Понтифік відзначив кольори палітри.

«Дві картини Макса були представлені у Львові, в опері. І нею зацікавилися з посольства. Сказали, що Папа Римський хоче цю картину», – каже Оксана Бровченко.

У серпні 2022-го Максима Бровченка запросили до Білої зали Героїв України Маріїнського палацу у Києві.

Хлопець із Бердянська став лауреатом акції «Діти-рятувальники герої війни». Президент України та Перша леді вітали дітей, які допомагають військовим.

Інша й особлива зустріч для Макса – з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Всі люди, як електричні прибори. Одні – нагрівальні, інші – охолоджувальні

«Мені сподобалося. З ним приємно спілкуватися. Мені подобається. Ми дивилися за тим, що там відбувається на планшеті. Він мені подарував картину. Також він мені подарував кусок підбитого танка», – пригадує Максим.

Про велику війну Максим попереджав за півроку до повномасштабного вторгнення, – розповідає мама Оксана.

Якби не вторгнення Росії, Максим, малював би зовсім інше. Наприклад, космос, яким захоплюється. Не дарма свій аккаунт у фейсбук художник назвав КосмоМакс.

«Тому що це дуже цікаво. Мені цікаво дізнаватися, що відбувається в космосі. Я хочу дізнатися таємницю «Планети 9». Це гіпотетична планета, яка знаходиться поза орбітою Нептуна. Вона впливає на гравітацію карликової планети Седни», – розповідає Максим.

Мені цікаво дізнаватися, що відбувається в космосі

Хлопець хоче стати астрофізиком та розкрити таємницю «Планети 9». Після війни планує відремонтувати дитячу астрономічну обсерваторію в Бердянську. Полюбляє комп’ютерні ігри. Макс дає майстер-класи з малювання, пояснює дітям і дорослим, що таке аутизм.

«Він порівнює, каже: «Всі люди, як електричні прибори. Одні – нагрівальні, інші – охолоджувальні. Каже: «Я більше охолоджувальний», – пояснює Оксана Бровченко.

Макс, каже Оксана, знає порядок денний. Стежить за новинами з фронту й моніторить постачання озброєння ЗСУ.