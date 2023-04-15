Сценарії, як Росія викрадає дітей з України?

«Нас хочуть вивезти до Росії, я не уявляю себе серед росіян, що нам робити?», із такими словами їй зателефонував родич із окупованого Херсона. Вона допомогла вивезти хлопців, і тепер брати живуть у Наталії вдома у Києві.

В Україні ведуть реєстр викрадених дітей – верифіковано близько 20 тисяч, станом на квітень 2023 року повернути вдалося лише 360 дітей. Є п'ять сценаріїв, як влада Росії викрадає дітей із України, розповіли в офісі уповноваженого президента з прав дитини. Батьків вбивають або позбавляють батьківських прав та забирають дітей, сім'ї розділяють під час так званої фільтрації. Вивозять дітей із різних дитячих закладів чи пропонують тимчасовий відпочинок у Криму, звідки дітей уже не повертають додому.

Саме через викрадення дітей з України Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Росії Марії Львової-Бєлової. У Росії рішення суду назвали «юридично нікчемними».

У матеріалі Крим.Реалії кілька історій, коли вдалося врятувати дітей від депортації.

Про все це дивіться в програмі Крим.Реалії щосуботи о 12.00.