Переслідування за мову, допит ФСБ і донос. Історія кримчанки, яка три роки планувала втечу з окупації

Катерині з Севастополя вдалося вибратися з окупованого Росією Криму на материкову Україну чотири місяці тому. Свій виїзд вона ретельно планувала три роки. Каже, відчула, що більше не може перебувати в Криму одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022-го.

Підпис до посту: просто два серця, одне жовте, інше синє, і прикріплена пісня «Океану Ельзи»

«Там дуже небезпечно для людей з такою позицією, як у мене, або з більш нейтральною позицією, які просто проти війни…. Які не кажуть, що Крим це Україна, які просто проти цієї війни. Для них також там вкрай небезпечно», – пояснює Катерина.

В 2014-му Катерині було вісім років, тому окупація Криму РФ не привернула її уваги. Натомість повномасштабне вторгнення Росії в Україну вплинуло, каже дівчина.

«Вже 2022 року я почала вести соцмережі українською, я почала висловлюватись якось. Такі соцмережі, як ТікТок, Instagram, Тelegram. «ВКонтакте», зрозуміло, такого нічого не викинеш цікавого. Були здебільшого якісь нейтральні пости про моє життя, але я вела українською мовою спокійно», – пригадує Катерина.

Дівчина думала, що на такі дрібниці не звернуть уваги, але помилялася.

Я іронічно підписала питанням: «Контрнаступ розпочався?». І, власне, це прикріпили до справи

«Викликала до себе завуч і сказала, що з ними зв'язався так званий відділ «Е», тобто з екстремізму відділ ФСБ і сказав, щоб я прибрала ці пости з «ВКонтакте». Це єдиний був їхній запит. Був пост, моя фотографія на тлі готелю «Україна» у Севастополі. Підпис до посту: просто два серця, одне жовте, інше синє, і прикріплена пісня «Океану Ельзи». Я вже не пам'ятаю, яка точно, але начебто навіть не якась така «Без бою», а якась більш нейтральна. Просто факт того, що вона була українською мовою. І в школі мені сказали, щоб я видалила ці фотографії», – пояснює жителька Севастополя.

За чотири місяці після цього інциденту, за словами Катерини, на неї донесли. Звинувачення були серйозними. Нібито дівчина дискредитувала армію РФ.

Якщо дитина не полюбила Путіна, як свого рідного батька, давайте розбиратись, чому?

«У кабінеті ФСБ я опинилася за пости у своєму телеграм-каналі. Якоїсь миті я вирішила його зробити відкритим. Я вела його наполовину українською мовою. І саме до справи додали пост: я просто зробила новину про те, що був приліт по штабу Чорноморського флоту. Я іронічно підписала питанням: «Контрнаступ розпочався?». І, власне, це прикріпили до справи. Прикріпили фотографію, як я сфотографувала дві склянки кави. В одній синя трубочка, в іншій жовта. Ось це було прикріплено як дискредитація ЗС РФ», – пригадує Катерина.

Потім був ще один допит, виховна робота з Катериною та публічні вибачення «на камеру», які її змусили записати. Після такого залишатися в Криму для дівчини було небезпечно. Виїхати на материкову Україну севастопольці допоміг благодійний фонд Save Ukraine. Ця неурядова організація сприяє поверненню українських дітей з тимчасово окупованих територій України та РФ.

«Крим і та частина Донецької, Луганської областей, які були окуповані 2014 року, ці території, на жаль, є тим місцем, де їхні методички (ФСБ РФ), які вони використовують зараз, вони там тільки відточувались. Вони тестували всі ці 10 років, що спрацює, а що не спрацює. Якщо не спрацювала індоктринація, якщо дитина не полюбила Путіна, як свого рідного батька, давайте розбиратись, чому? Давайте занурюватися вглиб сім'ї. Ага, там є проукраїнська мама, а там є якась бабуся, яка живе у Львові. Відрізати одразу. І вони таким чином тестували і дивилися, які ж методи найдієвіші, щоб застосувати їх вже 2022 року», – пояснює керівник юридичного департаменту Благодійного фонду Save Ukraine Мирослава Харченко.

За даними головного омбудсмена України Дмитра Лубінця, на територіях, окупованих РФ, проживало 1,6 мільйона українських дітей. Скількох з них депортували в Росію, не відомо, каже Лубінець. За підрахунками Мін’юсту України, РФ незаконно перемістила на свою територію близько 20 тисяч українських дітей.