ПВК «Вагнер» за місяць до заколоту придбала у китайської компанії супутникові знімки території від кордону України до Москви – AFP

У листопаді 2022 року компанія «Ніка-Фрут, яка належала засновнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину, купила у китайської компанії Beijing Yunze Technology два розвідувальні супутники, повідомляє агенція AFP.

Згідно з контрактом, одна з можливостей, що надається при купівлі цих супутників, – доступ до супутникових знімків на запит. Це дозволило ПВК «Вагнер» отримати знімки території України, а також районів Африки, де діяли «вагнерівці» – Лівії, Судану, ЦАР та Малі. За них «Ніка-Фрут» заплатила додаткові 30 млн дол.

За даними джерела AFP, наприкінці травня 2023 року ПВК «Вагнер» замовила знімки російських територій від кордону з Україною до Москви. Серед них були фотографії штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, який був захоплений під час заколоту, а також інших об’єктів військового характеру, у тому числі в Грозному.

Джерело AFP стверджує, що контракт із китайською фірмою є досі дійсним.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою засновник угруповання Євген Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили. Після цього табір найманців у Білорусі почали згортати.