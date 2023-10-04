Вибухи не були спричинені ракетами HIMARS – місія ООН про загибель українських полонених в Оленівці

Моніторингова місія ООН із прав людини в своїй новій доповіді про ситуацію в Україні заявила, що вибухи в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, внаслідок яких загинули і були поранені українські військовополонені, не були спричинені запуском українськими силами ракети HIMARS, як про це стверджувала російська сторона.

«На основі інтерв’ю з понад 50 свідками і постраждалими, а також аналізу доступних відео і фотографій, УВКПЛ дійшло висновку, що вибухи не були спричинені ракетами HIMARS, запущеними українськими збройними силами. Ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розмір залишкового кратера і радіус удару не характерні для ударів боєприпасами HIMARS», – йдеться в доповіді.

В ООН наголошують, що навіть одна ракета HIMARS, ймовірно, спричинила б значно більші пошкодження і руйнування казарми і прилеглої території.

У доповіді наголошується, що наявні докази узгоджуються з траєкторією польоту боєприпасів зі сходу на захід.

Доповідь також звинувачує Росію в утриманні військовополонених поблизу лінії фронту, що порушує норми міжнародного гуманітарного права, а також у відмові надати представникам ООН доступ до місця події.

В ООН закликали «до подальшого розслідування смертоносної атаки на виправну колонію в Оленівці наприкінці липня 2022 року, в результаті якої загинув 51 український військовополонений і було поранено щонайменше 139 військовополонених».

«Російська Федерація не надала задовільних гарантій щодо безпечного доступу для відвідування ООН конкретного місця, а також не задовольнила загальні запити Управління ООН із прав людини на доступ до окупованих районів України», – заявили в ООН.