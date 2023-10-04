Вибухи не були спричинені ракетами HIMARS – місія ООН про загибель українських полонених в Оленівці

Моніторингова місія ООН із прав людини в своїй новій доповіді про ситуацію в Україні заявила, що вибухи в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, внаслідок яких загинули і були поранені українські військовополонені, не були спричинені запуском українськими силами ракети HIMARS, як про це стверджувала російська сторона.
«На основі інтерв’ю з понад 50 свідками і постраждалими, а також аналізу доступних відео і фотографій, УВКПЛ дійшло висновку, що вибухи не були спричинені ракетами HIMARS, запущеними українськими збройними силами. Ступінь пошкоджень стін, стелі, даху та вікон казарми, стан двоярусних ліжок усередині, розмір залишкового кратера і радіус удару не характерні для ударів боєприпасами HIMARS», – йдеться в доповіді.
В ООН наголошують, що навіть одна ракета HIMARS, ймовірно, спричинила б значно більші пошкодження і руйнування казарми і прилеглої території.
У доповіді наголошується, що наявні докази узгоджуються з траєкторією польоту боєприпасів зі сходу на захід.
Доповідь також звинувачує Росію в утриманні військовополонених поблизу лінії фронту, що порушує норми міжнародного гуманітарного права, а також у відмові надати представникам ООН доступ до місця події.
В ООН закликали «до подальшого розслідування смертоносної атаки на виправну колонію в Оленівці наприкінці липня 2022 року, в результаті якої загинув 51 український військовополонений і було поранено щонайменше 139 військовополонених».
«Російська Федерація не надала задовільних гарантій щодо безпечного доступу для відвідування ООН конкретного місця, а також не задовольнила загальні запити Управління ООН із прав людини на доступ до окупованих районів України», – заявили в ООН.
- У ніч на 29 липня 2022 року один із бараків виправної колонії в окупованому Росією селищі Оленівка був зруйнований. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених з «Азовсталі».
- Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити й дискредитувати українські сили (зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну). За даними Офісу генпрокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя. Водночас у Міноборони Росії заявили, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові.
- В ООН спочатку вирішили створити місію із встановлення фактів трагедії в Оленівці, але згодом її розформували через неможливість доставити експертів до місця події та тому що «не отримали необхідних гарантій безпеки».
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