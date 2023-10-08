Зеленський відреагував на смерть співачки Ніни Матвієнко

Із українцями назавжди залишиться неперевершений автентичний і справді магічний голос народної артистки України Ніни Матвієнко, зазначив у телеграмі президент Володимир Зеленський, коментуючи смерть видатної артистки.

«Сьогодні (8 жовтня – ред.) від нас пішла справді народна артистка України. В усіх сенсах цього слова. Ніна Митрофанівна Матвієнко. Овації її унікальному співу лунали в залах по всій Україні, у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, у країнах Латинської Америки та багатьох інших місцях планети», – зазначив глава держави.

Він зауважив, що «з українцями назавжди залишаться її неперевершений автентичний і справді магічний голос, її народні ліричні та обрядові пісні».

«Колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жниварські й обжинкові, весільні пісні та колискові у її виконанні. Її «Чарівна скрипка», «Дикі гуси», «Квітка-душа»... Все це житиме вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам’яті. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять!» – написав Зеленський.

8 жовтня померла українська співачка, народна артистка України Ніна Матвієнко, повідомила її дочка Антоніна. Причина смерті – наразі невідома.

Ніна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року на Житомирщині в багатодітній родині. У 1968 році вона закінчила вокальну студію при хорі імені Верьовки і стала його солісткою.

1978 року стала заслуженою артисткою України, 1985 року отримала звання народної артистки України, 1988-го – Шевченківську премію, а в 2006 році – звання Героя України.

У репертуарі співачки переважають українські народні пісні: календарно-обрядові, побутові, ліричні гумористичні, пісні-балади, вона брала участь у телеспектаклях і радіовиставах.

Артистка успішно гастролювала в Канаді, США, Мексиці, Чехії, Польщі, Фінляндії, Кореї, Франції, країнах Латинської Америки.