Померла співачка Ніна Матвієнко

Померла українська співачка, народна артистка України Ніна Матвієнко, повідомила 8 жовтня її дочка Антоніна.

«Мама померла…», – написала вона у фейсбуці.

Ніні Матвієнко було 75 років. Причина смерті – наразі невідома.

Ніна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року на Житомирщині в багатодітній родині. У 1968 році вона закінчила вокальну студію при хорі імені Верьовки і стала його солісткою.

1978 року стала заслуженою артисткою України, 1985 року отримала звання народної артистки України, 1988-го – Шевченківську премію, а в 2006 році – звання Героя України.

У репертуарі співачки переважають українські народні пісні: календарно-обрядові, побутові, ліричні гумористичні, пісні-балади, вона брала участь у телеспектаклях і радіовиставах.

Артистка успішно гастролювала в Канаді, США, Мексиці, Чехії, Польщі, Фінляндії, Кореї, Франції, країнах Латинської Америки.