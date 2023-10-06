Уряд ще працює над пошуком кандидата на посаду голови Мінкульту – Шмигаль

Кабінет міністрів все ще шукає кандидата на посаду міністра культури та інформаційної політики, зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

У голови Кабміну в Раді поцікавилися, коли можна буде побачити кандидатуру на посаду голови Мінкульту.

«Щодо Міністерства культури, ми проводимо роботу з пошуку відповідного кандидата», – заявив прем’єр.

27 липня Верховна Рада відправила Олександра Ткаченка у відставку з посади міністра культури й інформаційної політики. Таке рішення підтримав 321 депутат.

Кабінет міністрів України на засіданні 28 липня призначив тимчасовим виконувачем обов’язків міністра культури й інформаційної політики Ростислава Карандєєва.