Кличко назвав «кричущим» знесення 200-річного будинку на київському Подолі

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував повідомлення про знесення будинку в Києві, якому було понад 200 років. Він назвав випадок «кричущим» і заявив, що міська влада не надавала на знесення дозволі.

«По-перше: я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на Ярославській, 13-Б. Оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста. По-друге: міська влада готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій власника», – заявив міський голова.

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Крім того, він повідомив, що ініціював рішення Київради, яке має заборонити реконструкцію та інші дії з будівлями в столиці, яким понад 100 років, незалежно від їхньої наявності в реєстрі історичних пам’яток, без погодження з містобудівною радою.

При цьому, зазначає Кличко, Верховна рада в січні «остаточно скасувала заборону» на будівельні роботи без дозволу органів охорони культурної спадщини на охоронюваних археологічних територіях та в районах, внесених до Списку історичних населених місць України.

«Київ вимагає від Верховної Ради нарешті ухвалити в другому читанні законопроєкт 0895 (від 2019 року), який дозволить місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників, повертати у власність громади пам’ятки архітектури, старовинні приміщення, які власники належно не утримують, що призводить до їх руйнування. А потім на місці памʼяток з’являються торгові центри та багатоповерхівки», – заявив він.

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Днями в соцмережах з’явилися повідомлення про знесення на київському Подолі будинку 19-го століття.

Напередодні депутатка Київської міської ради від «Слуги народу» Євгенія Кулеба заявила, що Міністерство культури надало дозвіл на реконструкцію житлового будинку на вулиці Ярославська, 13-б, у Києві, під «клубний дім».

При цьому в будинку не було охоронного статусу, хоча депутатка згадує наукові дослідження від 2015 року, які визначали двоповерхову будівлю як пам’ятку забудови Подолу першої половини 19 століття. Попри це, статусу пам’ятки їй так і не надали. Кулеба додала, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про самоуправство.