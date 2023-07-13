Мінкульт погодив передачу будинку Сікорського громаді Києва. Її матиме розглянути уряд

Міністерство культури та інформаційної політики погодило передачу садиби Сікорського у власність громаді Києва – про це відомство заявило ввечері 13 липня, після того, як мер столиці закликав відомство до такого погодження.

«МКІП погодило розпорядження про передачу будинку Сікорського у власність громади столиці й закликає КМДА максимально сприяти збереженню пам’ятки», – йдеться в заяві міністерства.

Йдеться про флігель на вулиці Ярославів Вал, 15-Б, який належав родині Сікорських. На початку 20 століття там мешкав протягом кількох років Ігор Сікорський, у майбутньому відомий авіаконструктор. Будівля має статус пам’ятки історії національного значення.

Мінкульт уточнює, що передав відповідну документацію до Міністерства економіки, яке має подати його на розгляд Кабінету міністрів.

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«Будинок Сікорського має надзвичайну культурну та історичну цінність. Водночас пам’ятка потребує негайної реставрації. МКІП закликає КМДА надати максимального сприяння заради його збереження», – додають у відомстві.

Мер Києва Віталій Кличко вранці 13 липня анонсував звернення до уряду Київради щодо передачі будинку Сікорського у власність громади.

Садиба Сікорського у центрі Києва є пам’яткою історії національного значення. Згідно з постановою уряду, відповідний статус вона отримала у 2018 році, а за рік перед цим фахівці оглянули технічний стан будівлі і дійшли висновку, що вона перебуває в аварійному стані. У будинку Сікорського сталося кілька пожеж.

У 2000 році садибу Сікорського орендував Міжнародний благодійний фонд «Музей повітроплавання та авіації імені Сікорського», який належав ексрегіоналу Нестору Шуфричу. Фонд взяв на себе зобов’язання відновити памֹ'ятку, проте за 15 років не проводив жодних реставраційних робіт.