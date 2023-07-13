Кличко анонсує звернення до уряду щодо передачі будинку Сікорського у власність громади Києва

Мер Києва Віталій Кличко анонсує звернення Київради щодо передачі будинку Сікорського у власність громади.

«Сьогодні Київрада знову звернеться до уряду, аби Кабмін (з подачі Міністерства культури) припинив блокувати передачу будинку Сікорського у власність громади столиці», – написав він у телеграмі.

За його словами, місто вже протягом кількох років просить передати об’єкт, щоб мати можливість «реконструювати та зберегти його», створити музей Ігоря Сікорського.

«На жаль, щоразу в уряді знаходять якісь бюрократичні перепони, щоб цього не відбулося. А садиба тим часом руйнується», – заявив Кличко.

Садиба Сікорського у центрі Києва є пам’яткою історії національного значення. Згідно з постановою уряду, відповідний статус вона отримала у 2018 році, а за рік перед цим фахівці оглянули технічний стан будівлі і дійшли висновку, що вона перебуває в аварійному стані. У будинку Сікорського сталося кілька пожеж.

У 2000 році садибу Сікорського орендував Міжнародний благодійний фонд «Музей повітроплавання та авіації імені Сікорського», який належав ексрегіоналу Нестору Шуфричу. Фонд взяв на себе зобов’язання відновити памֹ'ятку, проте за 15 років не проводив жодних реставраційних робіт.